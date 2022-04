Arlon et Habay fusionnent. L’info, si elle est prématurée (les collèges devaient communiquer début mai) n’en est pas moins avérée. Serge Bodeux, bourgmestre de Habay, et Vincent Magnus, celui d’Arlon, ont confirmé ce qui a filtré: l’acte d’intention sera prochainement voté et la Région mise au courant. De la même façon qu’il y a peu pour le projet de fusion entre Bastogne et Bertogne, la nouvelle prend le citoyen de court.

Comme pour les Communes ardennaises, l’argent proposé par la Région wallonne, les économies d’échelle, la mise en commun de services ont évidemment compté pour beaucoup, mais bien plus encore c’est la stratégie du bourgmestre arlonais Vincent Magnus visant à garder son hôpital aigu qui a guidé toute l’opération.

Tous les actes posés deviennent illégaux

Une rigoureuse étude des avocats de la Ville avait conclu qu’une fusion entre les deux entités rendrait illégaux les actes posés dans le processus de réalisation du nouvel hôpital Vivalia 2025 prévu à Houdemont, commune de Habay!

Non seulement la demande de permis de bâtir déposée à la commune de Habay en octobre 2021 devient caduque, mais également tout ce qui a été fait en amont. Toutes les études, demandes de subsides à la Région, plans d’investissements, études d’incidences… deviennent hors la loi rétroactivement.

L’argent de la Région wallonne ira à un autre projet

Les conséquences sont sans appel, les 305000000 € que le gouvernement wallon avait réservés au projet Vivalia 2025 dans son plan de constructions hospitalières présenté en 2019 seront attribués à d’autres investissements. Il est trop tard pour recommencer toute la procédure dans les temps.

Une catastrophe pour l’avenir des soins de santé dans le Luxembourg?

"Non, seulement une gestion responsable et de bon sens", rétorque le bourgmestre arlonais, pas peu fier du bon tour joué à tous ceux qui avaient clamé haut et fort que désormais plus rien n’arrêterait le plan Vivalia 2025.

Le bourgmestre arlonais a promis en retour aux Habaysiens l’investissement de l’entièreté des sommes perçues grâce à cette fusion.

Les agriculteurs expropriés veulent garder l’argent

Comme si le dossier ne s’annonçait pas déjà très explosif, s’y greffe la colère des agriculteurs qui ont été expropriés et (généreusement) indemnisés.

Ces terrains censés appartenir aujourd’hui à Vivalia retourneront également à leurs anciens propriétaires… qui n’en veulent plus. Les agriculteurs entendent garder leur argent.

Ils viendront le dire en tracteur à Bastogne, chaussée d’Houffalize, devant le bureau du président de l’intercommunale des soins de santé, Yves Planchard, aujourd’hui soir, à 17h.