Le court-métrageQuand les Hirondelles s’en vontet un débat autour d’initiatives et de soutien aux agriculteurs étaient à la carte vendredi. Ainsi qu’une conférence spectacle d’Odile Ramelot sur la nutrition saine.

Cette petite-fille de fermier a pointé la perte du savoir-faire, avec le développement des marchés internationaux au profit du low cost plutôt que la qualité.

Dimanche, trois films,Une ferme sur sol vivant, Il était une fois dans nos sols et Sur le Champétaient à l’affiche. un échange entre agriculteurs et associations sur la fertilité du sol, et un concert folk-rock des Folk Dandies, qui ont téléporté le public à la révolution industrielle en revisitant l’histoire des migrations du XIXe siècle, ont aussi rythmé le festival.