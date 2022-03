Pour les plaines communales de vacances, on retiendra différents tarifs lorsque le parent est domicilié dans la commune ou hors commune. Dans le premier cas: 60 €/semaine pour le premier enfant, 55 € pour le deuxième et 50 € pour le troisième et les autres. Dans le second cas, les montants passeront respectivement à 70 €, 65 € et 60 €. Pour l’accueil du matin: 0,25 € par quart d’heure entamé et 1 € l’heure entamée le mercredi après-midi de 12h à 18h. Pour les collations: 0,30 € pour le bol de soupe et 0,25 € pour la collation.