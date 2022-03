En synergie avec les installations d’Idelux Environnement, Sogapol produira 24000 tonnes de granulés en plastique recyclés annuellement et ce, au départ de plastiques industriels et agricoles.

Une solution pour les déchets agricoles

Cette nouvelle arrivée en province de Luxembourg, à Champlon précisément et sur un site voisin à l’intercommunale Idelux, a de nombreux avantages. Tout d’abord, l’accent est mis sur le local, aspect qui manquait clairement à Idelux dans sa gestion des déchets agricoles.

La quantité de plastiques agricoles collectés est en effet importante dans la zone qu’elle gère. 2636 tonnes sont récoltées annuellement, sur un total de 5390 tonnes en Wallonie.

L’arrivée de Sogapol à Tenneville est donc une aubaine puisque, jusqu’alors, les déchets agricoles étaient recyclés aux Pays-Bas.

Dorénavant, l’impact économique et environnemental dû aux transports devrait être amoindri, contrairement aux synergies qui, elles, fleurissent."L’intercommunale Idelux peut désormais disposer de cet acteur capable de traiter localement les bâches agricoles que nous collectons,explique Bertrand Lejeune, directeur technique chez Idelux.De son côté, Sogapol peut utiliser les eaux que nous avons épurées. Nous leur offrons également la possibilité d’utiliser la chaleur qui est produite au départ de la biométhanisation."

La collaboration se veut prometteuse et permettra d’ajouter une véritable plus-value au site de Tenneville, qui compte déjà une zone de transbordement des sacs bleus PMC, une zone de concassage des déchets inertes, une station d’épuration traitant les eaux récoltées sur l’ensemble du site, un sécheur à boues de station d’épuration, une plateforme de séchage en conteneurs de biomasse et enfin, une unité de biométhanisation.

L’économie circulaire, autre atout de cette implantation

L’entreprise Sogapol est spécialisée dans la récupération du plastique agricole, post-consommation et post-industriel.

Elle transforme ensuite ceux-ci et commercialise ces matières premières. Si la société est active à l’international, son objectif est de devenir un exemple en termes d’économie circulaire en Wallonie.

"Nous réinjectons les déchets que nous transformons,explique Jordi Poblet, gérant de la société.Nous les valorisons en les transformant en matières premières pour fabriquer des produits recyclés. Nous les réintroduisons ensuite dans notre chaîne d’approvisionnement. L’économie circulaire est quelque chose de très important aujourd’hui. Nous sommes obligés, économiquement et socialement parlant, de mettre en avant le développement durable. En plus de ce traitement des déchets, nous avons également un engagement très fort en ce qui concerne la réduction de consommation électrique et de consommation d’eau."

L’entreprise Sogapol est active à Tenneville depuis plusieurs semaines déjà et remplace donc la société Soreplastic, qui traitait également les déchets agricoles, mais qui avait fait faillite en avril 2017.