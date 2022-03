Les torpilles de Sébastien Depierreux

Le conseiller devenu indépendant n’est pas tendre:"Après un an et demi en tant que conseiller indépendant, je peux le crier haut et fort, que le choix de siéger sans vous a été la meilleure décision que j’ai prise". Notant que son groupe avait menacé de l’exclure du conseil de l’action sociale, Sébastien Depierreux ponctue:"Il est maintenant temps que vos commentaires déplacés et irrespectueux cessent. Si pour vous, votre combat communal c’est uniquement de vous focaliser sur vos ex-colistiers, que faites-vous dans vos conseils respectifs?"

Ses ex-colistiers ne commentent pas, se bornant à applaudir, ironiquement, après la prise de parole de celui qui fut leur tête de liste.