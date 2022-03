Izel : France Pochart collecte des boîtes à dons pour les réfugiés Ukrainiens

France Pochart habite à Izel (Chiny). Touchée par la guerre en Ukraine, elle a décidé, avec sa famille et quelques amis de Gaume, de Belgique et d’ailleurs, de venir en aide aux réfugiés Ukrainiens arrivés en Belgique voici quelques semaines."Nous voulons récolter des biens de première nécessité via des boîtes à chaussures. Les donateurs les remplissent et indiquent sur la boîte à qui elle est destinée (fille, garçon, mère) ainsi que l’âge de la personne", explique-t-elle.