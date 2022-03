Déjà une réduction de 2313 tonnes de CO2

En présentant le plan d’action en faveur de l’Energie durable et du climat (PAEDC), l’échevin Fabian Forthomme annonce d’emblée une bonne nouvelle: 32,2% de l’objectif fixé à l’échéance 2030 de réduire de 55% les émissions de CO2 sont déjà atteints. En effet, une réduction de 2313 tonnes sur l’objectif de 7186 tonnes est déjà constatée. Les émissions totales sur la commune étant de 13065 tonnes. Le poste de réduction le plus important concerne le logement (1812 tonnes). Le rôle d’exemplarité de la commune avec l’isolation des bâtiments communaux et l’installation de panneaux photovoltaïques a été mis en évidence. D’autres actions-clé sont en cours: la sensibilisation des citoyens, la promotion du co-voiturage (avec d’autres communes du sud-Luxembourg, mise en route du Rezo-Pouce), l’installation de bornes de recharges électriques, l’aide et les conseils à l’isolation des logements privés, le plan EPURE,…