Soutien aux commerçants durant les travaux du pont à Hotton: la proposition d’octroi d’une prime mensuelle par le groupe H12.O divise

Celle-ci propose, en soutien aux commerçants locaux durant les travaux sur le pont, l’octroi d’une prime mensuelle de 500 €, en lieu et place de la prime unique mise en vigueur actuellement par la majorité.

Le conseiller Marc Breuskin (H12.O -min.) présente:"En séance du 6 janvier, le collège hottonnais décidait d’octroyer une prime unique en soutien aux commerçants. Mais, au vu des difficultés importantes rencontrées par ceux-ci après deux années de crise Covid et les inondations de juillet 2021, notre groupe souhaite que le conseil communal marque un soutien plus conséquent aux commerçants. Nous proposons donc de remplacer la prime unique décidée par le collège par une prime de 500 € mensuelle aux commerces impactés par les travaux et ce, jusque fin 2022 ou la fin des travaux. Mais aussi d’étendre le périmètre couvert aux commerces de tous les villages de la commune qui pourraient être impactés".

Simon Habran: «Une proposition populiste et Saint-Nicolas»

Du côté de la majorité, la proposition ne passe pas, comme le justifie, remonté, l’échevin des Finances Simon Habran (UC – maj.):"Votre proposition est impossible à voter en l’état tant elle manque de précision, alors qu’il nous est reproché de faire preuve d’amateurisme. Combien faudra-t-il financer? 120000 €? 180000 €? 250000 €? Rien n’est précisé dans votre texte. Comment faudra-t-il financer en sachant que l’emprunt est impossible? En mettant les finances ordinaires dans le rouge? Combien de commerces? Dans quel périmètre? De manière rétroactive ou pas?"

Et l’échevin Habran de poursuivre: "Pour ma part je suis échevin des Finances, pas Saint-Nicolas. C’est vrai qu’il est habillé en rouge. Il s’agit d’une proposition particulièrement populiste, dont vous n’avez pas mesuré les conséquences financières."

Il est rejoint par l’échevine Laura Debatty (UC -maj.) qui s’interroge:"Comment déterminer cette notion de commerce en difficulté?"

Le conseiller Marc Breuskin revient à la charge en précisant sa pensée:"Au contraire, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une mesure populiste. L’idée est ici vraiment d’aider une quarantaine de commerçants, ceux qui sont les plus impactés, durant six mois jusqu’à la fin des travaux et sans effet rétroactif. Le budget de cette mesure pourrait se chiffrer entre 100000 et 150000 €."

Philippe Courard: «Il faut poser un geste fort»

Philippe Courard (H12.O – min.) intervient lui aussi dans le débat:"Aider nos commerçants, c’est ne pas galvauder les deniers publics, c’est au contraire un investissement. Certes la Commune aide déjà, mais ce n’est pas suffisant. Pour certains, la situation est catastrophique! Il faut poser un geste fort. Et si ça doit nous coûter une centaine de milliers d’€, cela peut se trouver avec aisance."

Martine Schmit: «Stop aux discours catastrophistes!»

Des propos qui ne passent pas chez la bourgmestre Martine Schmit:"Je suis assez effrayée d’entendre qu’il est facile, selon vous, de trouver 100000 € à l’heure actuelle. Et j’en ai assez de votre discours négativiste à outrance et catastrophiste. À vous entendre, c’est le chaos à Hotton. Alors, certes la circulation y est difficile cette année. Mais ne vaut-il pas mieux pour nos commerçants, et malgré les difficultés actuelles, tenir un discours positif, en insistant sur le fait que Hotton bouge et que ces commerces sont ouverts et dynamiques?…."

Le 1eréchevin Jean-François Dewez (UC – maj.) abonde:"Avez-vous vu le monde dans Hotton ce week-end? C’était bondé. Pour ce qui est des 30000 € budgétés pour la prime unique, nous en avons déjà utilisé 18000. E je rappelle l’opération chèques-commerces locaux qui est en cours…."

Philippe Courard indique qu’il est prêt à retirer le point pour pouvoir en discuter avec la majorité, l’amender.

La bourgmestre Martine Schmit clôt le débat et passe au vote de la proposition en l’état qui, sans surprise, est refusée majorité contre opposition.