Cette dernière compte créer, à Burtonville, 55 maisons unifamiliales, une voirie et un espace commun sur des terrains qui, au total, représentent environ de 5,5 hectares. Lors de cette réunion, le promoteur présentera son projet et le public pourra épingler des points qui se devront d’être analysés lors de l’étude d’incidences et proposer des alternatives. La vidéo de présentation est accessible sur le net jeudi et vendredi. Dès l’annonce de cette réunion, on a assisté à une levée de boucliers. Des bannières " Pas de cité ici, nous sommes déjà servis. Merci"ont été placées notamment à proximité des terrains visés par la demande de permis. Beaucoup de citoyens y voient des nuisances, rappelant par ailleurs celles générées par le zoning tout proche.