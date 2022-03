Extension du zoning: c’est la Région qui décidera

Devant un public composé d’une petite vingtaine de personnes, il a soulevé de nombreuses questions et interrogations à propos du projet, de sa nécessité, de son emplacement et des enjeux sur la mobilité, les captages, la biodiversité, l’évacuation des eaux, les émissions de gaz à effet de serre, l’autonomie alimentaire et les compensations planologiques.

28 hectares agricoles concernés

Depuis l’initial projet, il y a une dizaine d’années, sous diverses impulsions politiques, le dossier a été revu à la baisse. Via une modification de plan de secteur, il concernerait cependant la conversion de 28 ha situés en zone agricole à la fois sur Hondelange (Messancy) et Weyler (Arlon) en zone d’activités économique mixte (ZAEM) et industrielle (ZAEI). La qualité des terres visées est un autre enjeu. Cultivées à 95% sous un régime bio, elles ont été " reconnues de qualités exceptionnelles pour la région" ce qui ne serait plus le cas pour celles proposées en compensation situées actuellement en zone de loisirs entre le lac et Cora.

L’échevine Christiane Kirsch a rappelé l’historique dont l’avis favorable donné le 17 décembre 2013 mais assorti d’une série de questions concernant le respect de biodiversité, la gestion des eaux,.. Elle a aussi rappelé toutes les démarches tentées depuis cette époque avant que le projet nouveau de modification de plan de secteur arrive sur la table L’échevine a aussi assuré que le conseil rendrait un avis dans le délai de 45 jours après la clôture de l’enquête publique (ce 30 mars à minuit). Mais elle a une nouvelle fois précisé que c’est le gouvernement wallon qui prend la décision.

De nouveaux préaux aux écoles

Catherine Collet a été l’autre intervenante lors de ce conseil. Elle a présenté les projets de construction d’un préau à l’école communale de Longeau pour un montant estimé de 21621 € et pour l’agrandissement du préau de l’école de Wolkrange. L’architecte a précisé que cette extension s’intégrera au mieux avec la qualité du bâtiment déjà rénové mais ancien. L’estimation est de 84135 €.

Tous les points ont été adoptés à l’unanimité.

Boni en baisse et investissements en hausse

La première modification budgétaire de la commune fait apparaître les premiers signes visibles des conséquences liées au Covid et à la guerre en Ukraine.

Ralentissement des fabrications, produits pétroliers et prix des constructions en hausse, le collège anticipe et traduit ces explosions en chiffres.

Ainsi " on estime qu’il y aura quatre sauts d’index cette année" explique le bourgmestre Roger Kirsch. Avec l’augmentation des coûts de l’énergie (+70000 €), le boni estimé selon le budget 2022 après modification budgétaire devrait glisser de 294000 à seulement 170000 €. Même chose en ce qui concerne l’extraordinaire, même s’il est équilibré par le prélèvement puisé dans les réserves extraordinaires les investissements passeraient la barre de 10000000 d’euros en augmentation de 593000 €. " Heureusement, le compte 2021 devrait s’annoncer très positif" relève le bourgmestre.