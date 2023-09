La nouvelle gare de Visé devrait être terminée fin 2025

Les nouvelles installations seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondront au standard quasi-zéro énergie. Le bâtiment dédié à l’attente des voyageurs sera équipé de panneaux solaires, d’un toit végétal, ainsi que d’une récupération des eaux de pluie.

Plan 3D de la nouvelle gare de Visé. ©DR

Bien plus proche de la gare des bus et du parking voitures, il facilitera les échanges d’un mode de transport à l’autre. Une zone dépose minute fera aussi son apparition pour déposer ou reprendre facilement des voyageurs. Un parvis de 2000 m² sera aménagé pour apaiser la circulation aux abords immédiats de la gare. Des bancs y seront installés, et des plantations verduriseront la zone.

Une nouvelle passerelle et un nouveau quai

Une nouvelle passerelle sera également construite pour acheminer les voyageurs vers les quais via des escaliers et trois ascenseurs. Le quai existant donnant accès aux voies 1 et 2 a déjà été rehaussé à 76 cm pour faciliter l’embarquement des voyageurs dans le train. Début décembre 2023, un nouveau quai, sera mis en service. Il est en ce moment équipé d’abris, de bancs, d’une sonorisation pour les annonces en gare, d’horloges et de lignes de guidage pour les personnes malvoyantes.

Actuelle gare de Visé. © Michel Tonneau

Un parking vélos avec contrôle d’accès sera aussi aménagé dans le prolongement de la gare pour accueillir 40 vélos et 5 vélos-cargos. À l’heure actuelle, on dénombre seulement 22 emplacements.

Le chantier, d’une durée approximative estimée de 2 ans, est mené tout en maintenant l’actuelle gare en service. Les voyageurs pourront toujours prendre leur train en gare de Visé durant les travaux. Un budget de 6,4 millions d’euros, financé à 75 % par la SNCB et à 25 % par Infrabel, est consacré à ce projet.