Stop Béton Visé se réjouit du retrait de 2 permis d’urbanisme

Le premier permis, introduit par la société Wust, prévoyait la démolition de quatre maisons et la construction d’un immeuble de quatre étages et de 18 appartements, au coin des Remparts, de l’avenue des Combattants et de la rue de la Prihielle.

Plan du projet WUST. ©DR

Le deuxième, déposé par Perspective Groupe, annonçait la construction de quatre blocs pour un total de 20 appartements, rue de Dalhem, “dans une zone d’intérêt paysager”, ajoute le collectif.

Plan du projet de Perspective Groupe. ©DR

Dans le cas du projet Wust, le permis a été retiré suite au recours en annulation introduit par trois riverains au Conseil d’État. Ceux-ci soulevaient, entre autres, des questions de mobilité non appréhendées par le permis.

Concernant le projet de 18 appartements, c’est le fonctionnaire délégué qui a contraint le Collège au retrait. En cause ? La modification des plans sans une nouvelle annonce du projet et par le biais de corrections à la main. Une issue qui réjouit Stop Béton et qui, selon le collectif, “montre que le bourgmestre et les échevins doivent cesser d’accepter n’importe quel projet”.

Malgré tout, l’opposition s’insurge

Et pourtant, si les nouvelles semblent bonnes pour l’opposition, celle-ci ne semble pas à 100 % conquise. Il semblerait, en effet, que le collectif regrette “une certaine malhonnêteté” de la part de l’échevin de l’Urbanisme, Xavier Malmendier.

”Lors du dernier conseil, répondant à une question d’un conseiller de l’opposition sur le retrait de ces deux permis, l’échevin a répondu que la décision avait été prise à la demande des promoteurs”, explique Stop Béton. “Or, les permis n’ont pas été retirés à leur demande mais en raison de leur illégalité. L’échevin a donc menti au conseil communal, il a menti au parlement de la commune”, conclut le groupe.

Des accusations auxquelles Xavier Malmendier répond qu’il “s’agissait bien d’une demande des entrepreneurs et qu’il n’y avait pas d’autres commentaires à ajouter”. “Ils ont demandé de retirer le permis et je l’ai fait, c’est tout”, conclut l’échevin, fatigué, une nouvelle fois, de ce “procès d’intention politique non fondé”.