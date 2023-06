Les croisières visétoises reprennent le large sur la Meuse

Au total, 75 passagers peuvent embarquer pour un voyage de 50 minutes sur la Meuse, un audioguide dans les oreilles, et admirer, entre autres, la collégiale de Visé, le Trilogiport, ou encore le château d’Argenteau.

En pratique, le départ se fait depuis l’île Robinson, tous les mercredis et dimanches de l’été, dès le 2 juillet, à 11 h 30 et 14 h 30. Les croisières étant fort prisées, il est conseillé de réserver son ticket sur le site officiel de l’office du tourisme du Pays de Herve.

Les tickets se vendent au prix 8 euros pour les plus de 12 ans et 5 euros pour les moins de 12 ans. L’embarquement est gratuit pour les moins de 3 ans. Alors on lève l’ancre tout l’été, en espérant que le soleil reste de la partie aussi longtemps que possible.