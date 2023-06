Bientôt de nouveaux logements touristiques à Lanaye ?

Pour ce faire, le collège communal a décidé de lancer un appel à toute personne intéressée à l’idée de “gérer paisiblement une toute petite infrastructure de gîte”. Un terrain a donc été affecté dans ce but, d’une superficie de plus ou moins 500 m², entre les rues Lucassen, Barthels et des Battes, à Lanaye.

Le village de Lanaye vu des Pays-Bas. ©DR

"Le village de Lanaye a un potentiel touristique extraordinaire en développement, à l’instar de Eijsden, village de l’autre côté de la Meuse, aux Pays-Bas, qui abrite de nombreux hôtels et bed&breakfasts”, indique le directeur général, Charles Havard. "Nous souhaitons donc créer deux ou trois petits logements pour les gens de passage dans notre belle commune”, ajoute-t-il.

Une personne s’est déjà montrée intéressée par ce projet, qui sera affecté sur un terrain qui accueille actuellement des chevaux. Celle-ci souhaiterait y installer deux tiny houses, ou micromaisons, en bord de Meuse. Un droit de superficie de 20 ans serait concédé par la Ville à la personne désignée. Le point devrait être abordé lors du prochain conseil communal.

En cas d’intérêt pour la formule, le secrétariat de la Ville de Visé est joignable au 04 374 84 31.