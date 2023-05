"Identify me": retrouvée dans le Canal Albert lestée de deux haltères

Parmi eux, un dossier est relatif à une dame dont le corps partiellement calciné a été retrouvé à Liège, dans le parc de Cointe. Un dossier que nous avons présenté hier.

Un autre dossier est relatif à une jeune femme retrouvée sans vie il y a une quinzaine d’années, à Visé. En effet, le dimanche 31 mai 2009, le corps d’une jeune femme a été retrouvé dans le canal Albert, près de la frontière néerlandaise. Selon les premières constatations, la malheureuse avait reçu plusieurs coups de couteau. Son corps avait ensuite été jeté à l’eau non sans avoir été lesté par deux haltères de marque “Alex”.

Des reconstructions faciales en 2D et 3D ont été faites de la jeune femme, montrant à quoi elle aurait pu ressembler de son vivant. On pense qu’elle avait entre 14 et 24 ans et mesurait 1,62 mètre. Elle était athlétique, avait des cheveux mi-longs blonds ou châtain clair, un teint clair, une bonne dentition et des oreilles percées.

Elle avait des ongles artificiels. Sur les deux annulaires, les ongles artificiels étaient décorés d’un motif floral. Elle avait une cicatrice chirurgicale sur le bas-ventre et le poignet droit. La cicatrice du poignet mesure environ 10 cm de long. L’enquête a révélé que la jeune femme vivait depuis plusieurs années au Benelux et qu’elle avait passé son enfance en Europe de l’Est.

Si vous connaissez cette dame, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300. Cet avis est disponible sur www.police.be.