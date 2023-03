Visé pense à ses aînés

À Visé, on fait attention aux aînés. La commune a d’ailleurs créé le CCCA : le Conseil Consultatif Communal des Aînés. Constitué de personnes âgées de 60 ans et plus, ce conseil se réunit plusieurs fois par an pour fournir aux autorités communales des avis en matière de bien-être des aînés. Pour André Pierlot, vice-président du conseil, “écouter nos aînés est essentiel. Ce n’est qu’en leur donnant la parole que Visé pourra œuvrer pour leur bien-être”.