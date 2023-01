Visé : demande de permis pour la reconversion de l’ancien cinéma en un projet mixte (culture-commerce-habitat)

L’ASBL La Porte Ouverte, qui occupe gracieusement la partie avant-droite de l’ancien cinéma a inauguré ses locaux rénovés au printemps dernier place de la Collégiale. L’ASBL vient en aide quotidiennement aux citoyens de la commune (secrétariat, ludothèque, permanences sociales, apprentissage du français, animations…) et était demandeuse d’une salle polyvalente pour ses activités.

Le propriétaire a dès lors négocié “un échange de bon procédé” avec le promoteur Gillard SA, qui se chargera de construire une salle polyvalente à ses frais au rez-de-chaussée, dans le prolongement du bâtiment de l'ASBL, "qui sera lui aussi amélioré", en échange de l'acquisition et promotion du terrain annexe.

Un projet mixte

”Proposer à la fois une dimension culturelle, commerciale et d’habitat nous semblait être une façon concrète de valoriser cet espace désaffecté tout en l’intégrant à la vie du centre-ville”, explique l'architecte.

La parcelle est idéalement située, “en plein centre-ville, en face de l’église et est desservie par tous les services (bus, train, écoles, commerces de proximité…) à 5 minutes à pied”.

Le projet prévoit la création d’une salle polyvalente de 150 m2 pouvant y tenir des activités jusqu’à 145 personnes, avec accueil, vestiaire, bar, accès PMR et zone de stockage.

Le projet prévoit également 19 logements lumineux de 2 chambres et 3 chambres avec terrasse (entre 95 et 105 m2), répartis en deux blocs : un bloc à l’avant rez+3 et penthouse ; et un bloc à l’arrière rez+2 et penthouse. “Gillard SA a eu l’opportunité d’agrandir la zone en achetant les terrains à l’arrière, en friche”.

Enfin, le projet est également conçu de manière à y intégrer une superficie de 275 m² dédiée au commerce. “Cet espace se situe au rez-de-chaussée du bloc avant, place de la Collégiale, et est accessible via un passage couvert et piéton qui dessert à la fois les commerces et la salle polyvalente.”

Projet de reconversion de l'ancien cinéma de Visé ©DVH architecture

Basse énergie

”L’ensemble des logements sont étudiés de façon à offrir les qualités en termes de performance énergétique (optimalisation de l’isolation et gestion de l’ensoleillement afin d’éviter les surchauffes). Ils pourront être qualifiés de “basse énergie” par le respect de la norme Q-ZEN”, précise l’architecte. Les logements seront également accessibles via le passage piétonnier “en vue de créer une vie dans ce nouvel espace”.

L’ensemble comprend également des parkings souterrains (35 places), avec zone de stationnement vélos et containers poubelles. “L’entrée du parking se situe sur la petite rue longeant la place. Les voitures ne sortiront pas directement sur les rues principales, ce qui permettra de créer un effet tampon qui ne générera pas de problème de surcharge de la mobilité dans cette zone”, rassure l’architecte.

Et de conclure : ”Ce sera un bâtiment contemporain construit avec des matériaux se mariant à l’environnement existant”.