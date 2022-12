Visé: Envisan ambitionne d’étendre ses activités dans la darse de Lixhe

Ce nouveau centre de traitement viendrait s’implanter dans la Darse de Lixhe, rue du Canal, entre le Biocentre de Lixhe Compost et le Canal Albert, en face du site CBR. “Le choix du terrain repose sur le fait que nous avons besoin d’une bonne desserte fluviale et d’une grande surface de 11,3 hectares”, explique Dimitri Descamps, directeur commercial régional. La mobilité serait essentiellement fluviale, le trafic pouvant atteindre 200 000 t/an.

Une réunion d’information préalable était organisée mercredi dernier par la société Envisan afin de présenter le projet aux riverains et de permettre à ceux-ci de s’informer et d’émettre leurs observations et suggestions.

Filiale du groupe Jan de Nul, Envisan dispose déjà de deux centres de traitement de 3,5 hectares chacun en région liégeoise. Le premier, situé depuis 2016 sur l’île Monsin, s’occupe du traitement de terres polluées (capacité de 250 000 t/an). Le second, ouvert fin 2020 dans la darse de Lixhe, s’attèle au traitement des sédiments de dragage (capacité technique de 30 000 m³/an). “Nos deux concessions actuelles tournent à plein régime”. Face à une demande croissante, Envisan est aujourd’hui arrivé à saturation. La société ambitionne dès lors d’étendre ses activités à Lixhe-Loën en construisant un nouveau centre de traitement de déchets minéraux (terres polluées, sédiments,…), en face du site existant.

Deux phases

Le projet nommé “Obelixhe” se présente en deux phases : une phase de 4,1 ha dédiée à la mise en place de sept lagunes “pour faire de la déshydratation de sédiments de dragage en vue de les valoriser ou de les envoyer en centre d’enfouissement technique, avec une capacité de 50 000 m3 de sédiments par an”, précise le directeur commercial. Et une phase de 7,2 ha (sur sol pollué) dédiée au traitement de terres polluées (200 000 t/an) provenant de Wallonie et de l’étranger, par un traitement biologique et physico-chimique. “Il s’agit d’un projet à haut degré de technologie avec toutes les précautions en matière de pollution”, avec la présence de deux halls fermés équipé d’un système d’extraction et de traitement de l’air pour les polluants volatils, ou l’aspersion des routes.

Le projet représente un investissement total entre 8 et 10 millions d’euros, avec la création d’une dizaine d’emplois. La demande de permis devrait être déposée vers la mi-février.

Les riverains peuvent encore émettre leurs observations et suggestions en vue de la réalisation de l’étude d’incidences jusqu’au samedi 14 janvier, en les adressant par écrit au collège communal de la Ville de Visé (Service Environnement et Plantations), rue de Mons, 11 à 4600 Visé, ou par courriel à laurence.blaffart@vise.be.