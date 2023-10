Cinq chiots retrouvés dans une haie près d’Aywaille: "On les a tous perdus les uns après les autres…" (photos)

Dimanche soir, il est un peu avant 18h. Le refuge L’assiette des 4 pattes, de Sprimont, reçoit un coup de fil d’un couple "dans le désarroi. Ils étaient allés faire un tour et ils avaient trouvé cinq chiots dans une haie entre Aywaille et Awans", explique aujourd’hui Benoît, bénévole au sein de l’ASBL qui est un refuge agréé. Sur les cinq chiots, trois étaient encore en vie lorsque l’équipe d’intervention de l’ASBL décide de répondre à leur appel. "On a un service d’aide 24 heures sur 24. On allait sur une autre intervention mais qui était moins urgente, se souvient Benoît. Deux des chiots avaient été attaqués par une bête sauvage et étaient décédés. Mais il y avait trois survivants. Ils étaient âgés de pas plus d’une semaine." Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les bénévoles du refuge s’arrêtent au Tom&Co de Chaudfontaine afin de prendre de quoi s’occuper des bébés. "Mais il était fermé. Nous avons alors directement contacté Dorian, le gérant, afin de lui expliquer notre embarras." Le gérant était sur place et a attendu les bénévoles afin de leur fournir le lait nécessaire à la survie des chiots. Dans le même laps de temps, les bénévoles de L’assiette des 4 pattes contactent le Dr Marcotty, vétérinaire, afin qu’il les aiguille sur quoi faire puis ils réceptionnent les chiots. "Immédiatement, nous nous sommes mis au travail. On les a séchés, on les a réchauffés et on les a examinés." Les chiots étaient tellement mal que les bénévoles les ont emmenés jusqu’au cabinet vétérinaire du Dr Marcotty. Leur vie était en jeu tant ils étaient en hypothermie ; ils saignaient aussi de l’anus. "Le Docteur n’a pas hésité à ouvrir son cabinet afin de nous recevoir dans les plus brefs délais", souligne Benoît. Les chiots ont reçu des antibiotiques, des probiotiques et du colostrum ainsi que des injections de glucose pour les aider à faire remonter leur température. Les prochaines heures allaient être déterminantes pour leur survie. Entre-temps, les bénévoles recherchaient activement toute information permettant d’identifier les propriétaires, alors que plusieurs personnes étaient déjà prêtes à adopter les chiots.

Malheureusement, les soins apportés n’ont pas été suffisants pour leur permettre de survivre même si les bénévoles les ont veillés toute la nuit, s’ils leur ont apporté des soins toutes les vingt minutes. "On les a perdus les uns après les autres…" Ils sont décédés dans la nuit de dimanche à lundi. "Un à minuit 43, un à 3h52 et le dernier à 9h52. Leur cœur n’a pas tenu le coup." Mais l’ASBL a voulu faire connaître leur histoire. "Il faut la raconter car il y a de plus en plus de cas ainsi. C’est une histoire atroce, il faut que les gens y soient sensibles." Les chiots avaient à peine six jours, ils pesaient entre 400 et 560 grammes. Ils auraient fait des chiens moyens d’environ 20 kilos. L’ASBL les fera incinérer…

L’assiette des 4 pattes ASBL est un refuge agréé. www.assiettedes4pattes.be