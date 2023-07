Vingt ans que ce Sprimontois fait briller les boules de l’Atomium : “Gratifiant de travailler sur un monument comme celui-là” (vidéo)

guillement C’est par contre plus ennuyant quand il pleut parce que certains produits réagissent très mal à l’eau, donc, on ne peut pas les utiliser.

Si le monument construit pour l’expo de 1958 est visible des quatre coins de Bruxelles, c’est d’abord à cause de sa taille gigantesque (la maille du cristal de fer a été agrandie 165 milliards de fois), mais aussi grâce au brillant de ses neuf boules. Chaque été, l’équipe de Tommy Oosterbosch a la charge de rendre sa brillance aux immenses sphères en Inox. “Et il est particulièrement sale cet été, note Tommy Oosterbosch. On n’a donc pas le rythme habituel.”

Au total, il faudra aux six acrobates entre deux et quatre jours pour nettoyer une boule et donc entre trois et quatre semaines pour frotter l’ensemble de l’édifice. “On commence par la boule supérieure, puis on descend d’étage en étage, détaille encore le chef d’entreprise. On travaille de la sorte, surtout parce qu’on a l’habitude de le faire ainsi. On termine par la boule base qui est la plus simple à faire, surtout pour partir de la boule.”

Pour sortir des sphères, les techniciens cordistes passent par des trappes situées au-dessus et en dessous de chaque boule. “Dans la plupart, c’est relativement facile d’accès avec une corde en technique alpine, ajoute encore Tommy Oosterbosch. Par contre, celles qui n’ont pas de pied et sont déportées sur les côtés, ce sont des boules entièrement vides. Là, nous devons escalader l’intérieur de la boule pour sortir. C’est moins gai et cela demande un peu plus de préparation physique.”

Une fois suspendue dans le ciel bruxellois, l’équipe de Dizziness a la charge de rendre sa brillance à l’ouvrage, mais pas seulement. “On effectue également toutes les réparations d’étanchéité, ajoute le patron. Il y a en fait énormément de points sur lesquels travailler. On doit également effectuer le traitement contre la corrosion des pièces métalliques entre les boules. Les tubes sont, eux, repeints tous les deux ou trois ans.”

Tommy et ses collègues ne s’occupent évidemment pas que de l’Atomium. “Nous avons une formation de technicien cordiste, confirme-t-il. L’objectif est de travailler dans les endroits aux accès difficiles. Nous intervenons également dans les usines, dans les bâtiments qui sont difficiles d’accès comme le parlement, l’Otan ou dans des milieux confinés comme des cuves de stockage de produits où il n’y a pas d’oxygène. Le travail est varié et ne manque pas.”

”Attaché au bâtiment en lui-même”

Tout en haut dans la boule restaurant de l’Atomium, les nombreux touristes observent avec intérêt le travail des cordistes. “Quand on travaille sur les boules visibles, il y a beaucoup de gens qui nous font signe depuis les fenêtres, confirme Tommy Oosterbosch. C’est assez gratifiant de travailler sur un monument comme celui-là. J’ai même envie d’ajouter qu’on est assez attaché au bâtiment en lui-même depuis les années qu’on travaille dessus.”

