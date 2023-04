Demander pardon à ses enfants : voici la méthode des "3 R"

Des chaussures qui traînent dans le couloir, un enfant qui se promène toujours en pyjama à cinq minutes du départ pour l’école… Il suffit parfois de peu pour qu’un parent perde patience et que le ton ne monte, voire qu’un commentaire désobligeant sorte de sa bouche… Et puis, le regret de s’être laissé emporter, parfois un peu trop violemment. Personne n’est à l’abri d’un comportement excessif, mais il est important de pouvoir le reconnaître et de s’excuser envers ses enfants, explique Caroline Grenade, coach en parentalité, de Sprimont, qui travaille à Verviers, Liège et via vidéoconférence. "Reconnaître ses torts est vraiment une bonne chose, mais c’est finalement relativement récent, notamment chez les papas, à qui on a appris qu’il fallait avoir de la fierté, qui s’est parfois malheureusement transformée en orgueil." S’excuser n’est pas un aveu de faiblesse. "D’un point de vue historique, nous ne sommes plus dans l’air de l’obéissance aveugle de nos enfants et de la soumission. Maintenant, nos enfants nous questionnent et osent même exprimer les incohérences des adultes, que ce soit à la maison ou à l’école. C’est une bonne chose en soi – même s’il faut pouvoir aussi remettre l’enfant à sa place d’enfant." Et si on leur apprend tout petit à s’excuser, à nous de leur montrer l’exemple. "Fini de dire “fais ce que je dis, pas ce que je fais’ : l’exemple est le meilleur enseignement. Car dès le plus jeune âge, nos premières compétences sont l’observation et le mimétisme." Par contre, oubliez la perfection et arrêtez de vous mettre la pression en essayant d’être "le parent parfait" dépeint dans les livres et podcast d’éducation positive ou via les supermamans-influenceuses. "La perfection c’est l’authenticité et l’indulgence – envers soi-même et ses enfants. Ça fait partie du développement émotionnel. Des débordements, il y en aura toujours et c’est normal ! La vie est faite de hauts et de bas, l’idée est donc d’apprendre à surfer ensemble, en famille. S’il y a des sautes d’humeur, des paroles qui n’auraient pas dû sortir… il faut pouvoir accueillir ses erreurs en tant que parents, pour autoriser l’enfant à faire de même. En discipline positive, on considère qu’il n’y a pas d’erreurs, mais des opportunités d’apprentissage – sauf quand on tombe dans la violence physique, c’est certain."