Un spectacle avec Boclinville à Sprimont, au profit de l’ASBL hutoise "Le Maillon humanitaire"

La pièce "La Perruche", écrite par Audrey Schebat et mise en scène par Joël Michiels, raconte l’histoire d’un couple qui attend des amis pour le dîner… Mais ils n’arriveront pas, ce qui débouche sur un huis clos qui tournera aux règlements de compte, révélant au grand jour leurs problèmes de couple, traités ici avec un humour grinçant et des répliques qui font mouche. Ce sont 250 places qui sont disponibles et il ne faut pas traîner pour réserver. Les bénéfices de la soirée serviront à financer la prochaine mission au Maroc de l’ASBL. Aux côtés d’importantes ONG qui déploient des grands moyens, l’association hutoise, fondée en 2006, a pour but de rendre accessibles les soins médicaux et paramédicaux dans certaines régions éloignées de centres de santé locaux au Maroc et au Congo. Chaque année, une caravane médicale et logistique se rend dans ces deux pays pour venir en aide aux populations locales, notamment pour soigner sur place et gratuitement des milliers de patients.

En septembre, c’est une équipe de 35 personnes, tous bénévoles, qui se rendront pendant dix jours au Maroc. "Ils payent leur voyage et leurs frais sur place mais il faut financer tout le reste. Ici, il s’agit de matériel ophtalmique. Nos subsides ne sont pas suffisants et notamment pour les missions au Maroc, pour lesquelles nous ne bénéficions d’aucune aide officielle. Nous devons encore trouver 8 000 € pour le départ de septembre."

La Perruche, samedi 29 avril à 20h15 au centre culturel de Sprimont. Place: 18 € (16 € en prévente, 10 € pour les étudiants, 1,25€ pour les Article 27). 04/382 29 67.