Trois personnes emmenées en ambulance suite à un incendie dans une maison à Sprimont

Les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau sont intervenus à Sprimont, rue Montmagny, ce jeudi matin vers 5 h 30 pour un feu de maison. Les pompiers de la zone 5 WAL étaient également sur place dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide. "Trois personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge par les ambulances de Liège et Aywaille. Un Smur s’est également rendu sur place afin de prendre en charge les deux victimes plus gravement intoxiquées" , précise le commandant de la zone, Quentin Grégoire.