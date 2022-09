L’auteur du féminicide placé sous mandat d’arrêt pour assassinat

Les faits se sont produits alors que la jeune femme rendait visite à leurs deux petites filles. Comme cela a été confirmé par le parquet de Liège, il a pointé une arme vers son ex-compagne et lui a tiré une balle dans la tête. Madisson Hamoir était seulement âgée de 27 ans et est la maman de deux petites filles, l’une de 4 ans et l’autre de 6 mois.