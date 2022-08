Enfin un 15 août normal au sanctuaire de Banneux?

"Cette année, nous devrions pouvoir fêter la Vierge Marie normalement, mais toujours dans un contexte spécial: la guerre en Ukraine, le changement climatique causant depuis des semaines beaucoup d’incendies forestiers dans le monde entier", commente le diocèse de Liège qui rappelle le lendemain des attentats et, en 2020, le coronavirus qui"pour la toute première fois dans l’histoire du sanctuaire"interdisait l’accès du lieu au public."Cette année, nous devrions pouvoir fêter la Vierge Marie normalement. Et nous nous réjouissons de voir que les groupes habituels et habitués sont annoncés, même si c’est en plus petit nombre. Depuis quelques dizaines d’années, le 15 août attire toutes les nations à la source de Banneux. Les pèlerins du Proche et du Moyen-Orient donnant vraiment leur cachet à la fête. Irakiens, Syriens, Libanais, Arméniens et tant d’autres encore. Sans oublier, bien sûr, nos amis Kosovars qui, après leur arrivée en Europe de l’Ouest, ne se rendent plus en pèlerinage à Letnica, mais à Banneux."De nombreux autres pèlerins se rendront aussi à la messe internationale de 10h30, animée en partie par la chorale Kristu Bolingo et présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.