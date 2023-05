L’Astrid Herstal en finale de la Coupe d’Europe des clubs amateurs de tennis de table: "On a envie de rentrer dans l’histoire"

Pourtant, ce samedi 20 mai 2023, l’Astrid Herstal, un club basé en province de Liège et évoluant en Nationale 1, va disputer sa toute première finale de Coupe d’Europe. Il s’agit de la TT Intercup, une compétition destinée aux clubs qui ne jouent pas les premiers rôles dans leurs championnats nationaux respectifs.

En finale, les pongistes liégeois affronteront le KRPA Hostinne, une équipe de République Tchèque. "Forcément, on ne connaît pas trop les joueurs mais on a essayé de se renseigner un maximum, explique Thomas Custinne (B2). Sur papier, ce sera du 50/50. Nos adversaires ont un niveau qui varie entre B0 et Série A."

Une salle comble

Un tel événement devrait, logiquement, attirer la toute grande foule. "Oui, on s’attend à ce que la salle soit pleine à craquer, poursuit Thomas Custinne. Il y aura, à mon avis, bien plus que 150 personnes. Ce sera la fête pour notre club quoi qu’il arrive. Vivre une telle rencontre, c’est un rêve et toute l’équipe a envie de rentrer dans l’histoire du ping belge."

À quelques heures de la grande finale, les Liégeois ne semblent pas stressés par l’enjeu. "Mentalement et physiquement, on est tous très bien. Même si les championnats sont terminés depuis quelques semaines, on a continué à s’entraîner pour être prêt le jour J. Il y a une très belle dynamique dans l’équipe", confie Basil Ayaou (B2).

Une finale qui s’annonce donc explosive!