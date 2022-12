Jonathan D’Ostilio « rêve de rejoindre le monde professionnel avec le RFC Liège »

De belles performances individuelles, à l’image de celles de son équipe, bien positionnée dans le top 3. "Nous sommes à un point du premier (NdlR : le Patro Maasmechelen) et nous avons pris un peu d’avance sur la Raal. Nous ne pouvions pas rêver mieux pour l’instant." Mais Jona est bien conscient que le chemin est encore long et espère toujours faire mieux. "À 18 ans ou à 30 ans, il faut toujours se remettre en question et vouloir s’améliorer pour le match suivant. C’est ce qui fait ma force : je ne suis jamais satisfait à 100 % et j’en veux toujours plus."

Objectif D1B

L’objectif est unique : la montée en Challenger Pro League. "Nous sommes passés à côté la saison dernière. Maintenant, tout le monde a tourné le bouton. On sent qu’il y a plus de sérénité dans le groupe et nous parvenons maintenant à faire la différence dans des matchs qui se seraient soldés par une défaite il y a quelques mois. La pression est moins importante et l’ambiance très saine, poursuit le sympathique joueur de 28 ans. Sur le terrain comme en dehors, nous prenons beaucoup de plaisir, sans parler spécialement de montée au quotidien. Honnêtement, nous ne regardons même pas le classement. Nous ferons le point à trois ou quatre matchs de la fin."

Ce monde professionnel, Jonathan rêve de le retrouver avec les Sang et Marine. "J’ai toujours voulu rester à Liège pour aider ce club à retrouver le monde professionnel. En janvier, cela fera sept ans que je suis là. Je compte presque 200 matchs sous le maillot du club. On sent que le club est prêt à mettre les moyens nécessaires pour jouer plus haut. L’arrivée de Pierre François apporte un véritable plus aux côtés du président Jean-Paul Lacomble. Il a amené une certaine stabilité et a aidé à renforcer l’équipe. On sent toute son expérience et son professionnalisme. Il est aussi très proche des joueurs, avec des mots positifs pour nous motiver."

Quel avenir pour le capitaine ?

Lorsque l’on parle de Jonathan D’Ostilio en tribunes, avec d’autres joueurs ou entraîneurs, on l’évoque comme étant l’un des meilleurs, voire le meilleur, arrière gauche de la série de Nationale 1. Ancien professionnel sous le maillot d’Eupen, il a souvent eu l’opportunité de retrouver les échelons supérieurs mais a choisi de rester fidèle aux Rouge et Bleu. "Oui, j’ai eu plusieurs contacts mais j’ai toujours refusé", confirme-t-il, avec toute l’humilité qui le caractérise.

Une question reste en suspens : si Liège monte, quel sera l’avenir de Jonathan D’Ostilio ? À l’heure actuelle, le joueur est sans contrat pour la saison prochaine. "Pour l’instant, je pense principalement à réaliser le boulot sur le terrain, en me donnant à fond. Après, ce sera au club à décider. Nous n’avons pas encore parlé, mais je présume que les dirigeants sont contents de mon boulot. Ils sont les seuls à avoir les cartes en main, avec mon agent (NdlR : Éric Depireux), en qui j’ai entièrement confiance puisque nous travaillons ensemble depuis plus de dix ans. J’espère qu’on arrivera à un accord viable pour que je puisse rester ici."