Standard: plusieurs systèmes utilisées, Ronny Deila se cherche encore

Le premier match contre Gand, avec l’exclusion de Calut au bout d’un quart d’heure, l’a déjà obligé à revoir ses plans. Et si c’est plutôt avec un 5-3-1 que le Standard a fini la rencontre, l’entraîneur norvégien y a peut-être puisé des pistes pour le 3-5-2 qu’il a aligné lors des deux derniers matchs, contre Louvain puis à Courtrai. Faut-il voir dans cette nouvelle disposition tactique un nouveau point de départ ?

Après la défaite à Westerlo, Deila avait pris sa part de responsabilités, en acceptant s’être trompé. Pendant la semaine qui a précédé la réception de Louvain, il avait travaillé cette nouvelle disposition, avec une défense à trois, qui demande aussi une autre animation.

Malgré la défaite (1-3), l’entraîneur avait trouvé son équipe mieux organisée, et plus disciplinée, la première demi-heure l’ayant, d’une certaine manière, rassuré. À Courtrai, le Standard est reparti avec le même schéma, mais avec quelques ajustements, pas si anodins.

Ngoy, une place à prendre ?

Le jeune défenseur (19 ans) avait débuté la saison… comme arrière droit contre Gand, pour compenser l’absence de Gilles Dewaele, blessé. L’exclusion de Calut l’a installé dans une défense à cinq, et trois centraux, aux côtés de Dussenne et Laifis.

Il n’était plus revenu dans le groupe ensuite, sinon pour prendre place sur le banc contre Louvain, puis suppléer l’absence de Dussenne, gêné aux adducteurs, à Courtrai. Sa prestation a été aboutie, à l’exception d’une faute, en fin de match, heureusement restée sans conséquence.

Avec Bokadi au centre, Laifis à gauche et Ngoy à droite, les Rouches gagnent-ils un peu en vitesse, pour compenser les soucis dans la profondeur ? S’il faut resituer le succès à Courtrai dans le contexte particulier d’un adversaire pas franchement terrible, l’équipe liégeoise est au moins apparue mieux équilibrée.

Elle a concédé peu d’occasions, et il sera intéressant de voir quel choix fera Ronny Deila quand Noë Dussenne sera apte à jouer – dès ce dimanche à Ostende ? Nathan Ngoy, un pur produit de la formation liégeoise, est aussi un enjeu pour le club : il convient de le faire grandir calmement, sans le griller. Il n’a disputé que quinze matchs, depuis ses débuts en mai 2021.

Dönnum, une alternative à gauche ?

Quelle avait été la prestation la plus aboutie d’Aron Dönnum depuis le début de la saison ? Contre Gand, lors de la première journée. Et à quelle place avait-il évolué ? Sur le flanc gauche, en conséquence de l’exclusion de Calut et de l’adaptation tactique nécessaire.

Le médian offensif avait bien défendu, tout le monde l’imaginait lancé pour de bon, puis il est repassé sur le flanc droit, et a repris ses (mauvaises) habitudes. Une tendance à forcer les choses, à râler et un manque d’impact dans le jeu.

Dimanche, à Courtrai, l’international norvégien a laissé une meilleure impression, et son rendement a été plus en adéquation avec les attentes. À titre d’exemple, il a envoyé quatre centres – il n’avait pas encore autant centré cette saison – et il a réussi 9 dribbles sur 11.

Sur le flanc gauche, Dönnum peut amener plus de centres que quand il est à droite, où il aime plus rentrer dans le jeu, sur son pied gauche. Peut-il être une solution sur la durée ?

Quel duo devant ?

Comme contre Louvain, Renaud Emond et Denis Dragus ont été associés devant. Mais l’association n’a pas été une franche réussite. Ils avaient échangé quatre passes en quarante-cinq minutes contre Louvain, sans être assez dangereux. Ils n’en ont échangé que deux (d’Emond à Dragus) en près de septante minutes, sans plus de réussite, à Courtrai.

S’il maintient le 3-5-2, Deila pourrait être tenté de changer le duo, pas assez complémentaire. Il pourrait être aidé par l’arrivée d’un nouvel attaquant, alors que Davida peut aussi évoluer comme deuxième attaquant.

Il restera aussi à trouver le bon équilibre, pour ne pas trop faire pencher l’équipe vers l’avant.