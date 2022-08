Loïs Openda, recrue phare de Lens: "Romelu Lukaku m'a félicité pour le but que j'ai inscrit contre l'Inter"

Acheté 9,8 millions d’euros au Club Bruges cet été, l’attaquant liégeois de 22 ans n’a eu besoin que d’une apparition à Bollaert pour se mettre le public lensois dans la poche. Une délicieuse reprise de volée excentrée sur coup de coin pour lober le gardien de l’Inter Milan lors du premier match de préparation à domicile (1-0).

L’action passait d’ailleurs en boucle sur la télévision de La Gaillette, le centre d’entraînement du RC Lens, lors de notre rencontre avec le néo-Diable rouge il y a quelques jours. "C’est vrai qu’il était pas mal ce but", sourit Loïs Openda, en tournant la tête vers l’écran.

Vous démarrez l’action à côté de Romelu Lukaku qui défendait là. C’était étudié ?

Oui. Nous savions bien, grâce à l’analyse vidéo, que Romelu serait en première zone. Il fallait donc attaquer soit derrière lui, soit devant, parce que c’est impossible de jouer sur lui. Alors on a cherché la première zone pour faire sortir quelqu’un. Et sur cette action, ça m’a profité.

Marquer sous les yeux de Lukaku, ça doit vous faire quelque chose !

Bien sûr. C’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié regarder. C’est un attaquant de classe mondiale qui fait rêver tous les autres. Il pousse toujours tout le monde vers le haut, comme en équipe nationale. J’ai parlé avec lui après le match. Il m’a félicité et a dit qu’il était content pour moi et que je devais continuer sur cette lancée.

Avant cela, vous avez effectué un stage à Rodez avec le groupe. Comment s’est passée l’intégration ?

Super bien. C’est peut-être la meilleure intégration que j’ai eue de ma carrière. Le fait que presque tout le monde parle français a évidemment facilité les choses. Mais ce groupe est une vraie famille et c’est important pour moi d’évoluer dans ce genre de conditions. Je me plais vraiment bien ici. Même avant de signer, je savais que ce serait le bon club pour moi.

Revenons justement sur votre arrivée à Lens début juillet. Pourquoi ce choix ?

C’est un club qui est revenu en Ligue 1 il y a seulement un an, donc il y a un beau projet derrière. Mais ce qui m’a surtout plu, c’est le discours de l’entraîneur (NDLR: Franck Haise). Je suis quelqu’un qui fonctionne beaucoup avec le cœur. J’ai ressenti l’envie du coach et l’envie du club. Ce qui est très important pour moi. J’aurais peut-être pu aller dans un plus grand club mais j’ai senti que je devais venir ici. Je sais que ce club, qui a des valeurs, une histoire et une belle équipe, me permettra de grandir.

Vous avez passé deux saisons en prêt depuis le Club Bruges à Vitesse, aux Pays-Bas. Il n’a jamais été question de rester là-bas ?

Je ne pourrais jamais oublier ce club de Vitesse. C’est grâce à eux que j’ai découvert la Conference League, que j’ai terminé deuxième meilleur buteur d’Eredivisie et que j’ai été appelé en équipe nationale. Mais si je voulais continuer à performer au plus haut niveau et surtout garder une place chez les Diables, je savais que je devais franchir une étape supplémentaire.

Retourner à Bruges n’a jamais été une option ?

J’avais un contrat avec le Club jusqu’en 2024. Mais depuis le jour où je suis parti en prêt à Vitesse, il y a deux ans, je savais que c’était pour finalement faire un transfert définitif par la suite.

L’ambiance de Bollaert et la ferveur pour le club ont probablement aussi pesé dans la balance.

Oui. Quand j’ai marqué ce but contre l’Inter, je me suis vraiment demandé dans quel monde j’étais. Le public est fou. Les supporters chantent et soutiennent les joueurs de la première à la dernière minute. On n’a pas ça dans tous les clubs. Quand on a une ville qui vit pour le foot, ça donne encore plus l’envie de se battre.

La Ligue 1 est aussi de plus en plus attrayante avec de grands noms qui débarquent chaque année.

Oui, ça fait partie des cinq meilleurs championnats du monde. Il y a des grandes stars comme Messi, Mbappé ou Neymar. C’est un bon championnat pour se montrer et grandir si on veut franchir encore une autre étape par la suite.

Votre coach, Franck Haise, qu’est-ce qu’il attend de vous précisément ?

Il voulait un joueur rapide qui attaque beaucoup la profondeur, dans le dos de la défense. Il attend donc que je fasse cela, tout comme le travail défensif. Il aimerait aussi que j’apporte un petit plus à l’équipe grâce à mes qualités, ma grinta et mon envie de gagner.

Il est habitué au 3-5-2. C’est quelque chose qui vous parle.

C’est vrai. À Vitesse, j’ai joué deux saisons dans ce système à deux attaquants. Mais le coach aime aussi le 3-4-3, comme chez les Diables rouges et les Diablotins, donc je suis à l’aise dans les deux systèmes.

À Vitesse, vous aviez une relation très spéciale avec le coach, Thomas Letsch. Cela peut-il être pareil ici ?

C’est vrai que là-bas, il me motivait tout le temps en me disant que je devais montrer que j’étais le meilleur attaquant sur le terrain. Il me mettait vraiment en confiance. Et honnêtement, je crois que ça peut être la même chose ici parce que le coach est vraiment ouvert. Il parle énormément avec ses joueurs et il dégage de la bonne humeur. C’est encore plus facile pour un joueur de s’ouvrir à son coach quand on sent qu’il y a cette forme de sympathie.

Cette saison, vous allez jouer contre Arthur Theate, Jérémy Doku ou encore Eliot Matazo, tous des joueurs de votre génération. Ça va être sympa !

C’est clair. Ça va être amusant parce que j’ai des bons contacts avec eux. Ce sera chouette de les affronter même si je préfère quand même jouer avec eux en équipe nationale (rires).

En plus du vôtre, il y a récemment eu les transferts de Charles De Ketelaere, d’Arthur Theate et probablement d’Amadou Onana pour des grosses sommes. C’est aussi la preuve que le football belge a un bel avenir.

Oui, c’est vraiment bien. Quand j’étais chez les jeunes, il n’y avait pas beaucoup de joueurs de 2001, 2002 ou 2003 qui étaient convoités. Mais aujourd’hui, on observe que ça change. Il y a plein de jeunes joueurs qui commencent à se montrer et c’est forcément super pour la Belgique.

Vos débuts avec les Diables rouges en juin étaient un peu semblables à vos débuts avec Lens. Vous montez au jeu contre la Pologne et vous marquez directement. Vous réalisez désormais ce qui s’est passé ?

C’est vrai que c’était assez fou. Mais c’est aussi grâce à ma superbe intégration. J’ai été mis à l’aise directement par tout le monde. Et quand on joue avec des joueurs d’une telle qualité et qu’on se sent bien avec eux, on ne peut que réussir de belles choses. Marquer pour ce premier match, c’était un rêve. Je suis conscient qu’il ne faut pas brûler les étapes mais j’ai envie de les franchir une à une et ça en faisait partie. Je suis persuadé que ça pourra donner quelque chose de bien si je continue comme ça.

On franchit parfois très vite ces étapes. Être dans les 26 pour la Coupe du monde, c’est possible ?

Pour être honnête, c’est évidemment dans un coin de ma tête. Surtout après la sélection du mois de juin où j’ai pu montrer ce dont j’étais capable. Mais je ne peux pas non plus certifier que je ferai partie du groupe parce que je suis conscient qu’il y a d’autres attaquants très importants. À moi maintenant d’être performant en club pour espérer être sélectionné.

Vous disputerez aussi l’Euro Espoirs en juin 2023. Si vous deviez choisir entre ça et une place pour le Mondial sans être certain de jouer, vous feriez quoi ?

Le rêve de chaque enfant est de disputer la Coupe du monde. C’est vrai que ce que nous faisons avec les U21, c’est quelque chose de grand parce que nous pourrions être qualifiés pour les Jeux olympiques si nous terminons dans les quatre premiers à l’Euro. C’est donc difficile de choisir. J’aimerais faire les deux. Mais je pense que la Coupe du monde est quelque chose d’énorme. C’est un rêve.

Entre la nouvelle aventure à Lens, l’Euro U21 et peut-être le Mondial, cette saison 2022-2023, pourrait en tout cas être dingue.

Oui. Ça va être une très longue saison. Je suis en tout cas prêt à enchaîner les matchs à haut niveau.

Pour débuter, il a ce premier match à domicile contre Brest et quelqu’un que vous connaissez bien.

Oui, Noah Fadiga (NDLR : le fils de Khalilou Fadiga) ! Sa petite sœur est la meilleure amie de ma sœur. Elles sont tout le temps ensemble, elles sont inséparables (rires). Ma maman et la sienne sont aussi de très bonnes amies. Moi, je connais aussi très bien Noah avec qui j’ai évolué à Bruges. Ça va être chouette de le croiser.

Et dans deux semaines, vous affronterez Monaco et Philippe Clement. Il y a encore de la rancœur suite à votre relation difficile à Bruges ?

Non ! Je lui serrerai la main parce que je le respecte. Ce n’était pas la meilleure période de ma carrière quand j’étais avec lui, mais je le respecte beaucoup pour ce qu’il a accompli. Donc je n’ai pas de problème avec ça. Je lui ferai même un petit câlin. Je n’aime pas avoir de la rancœur.

Dernière question : vous marquerez combien de buts cette saison en sachant que vous en avez inscrit 24 la saison dernière avec Vitesse ?

Il y aura moins de matchs donc ça va être compliqué de faire autant. Je n’aime pas parler de mes objectifs personnels parce que je ne veux pas que ça fasse les gros titres si je ne réussis pas à les atteindre. Mais je vais déjà commencer à viser 10 buts, puis 15 et ensuite 20 si c’est possible.