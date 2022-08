Basket : Marshall Nelson, un Lion né à...15 000 km de Bruxelles

Une superbe opportunité pour les Lions de s’offrir un joueur de talent à un poste qui vient de perdre son chef d’orchestre en la personne de Sam Van Rossom. "On va dire que cela tombe bien même si avec le retour de Jonathan Tabu et la montée en puissance de Manu Lecomte, on pourrait penser que nous disposons déjà de nos deux meneurs. Maintenant, je pense que ce n’est pas plus mal d’apporter un peu de compétitivité dans le groupe."

Et le nom de Marshall Nelson n’est pas arrivé par hasard, enfin pas tout à fait, aux oreilles de Jacques Stas. "Il m’arrive régulièrement de contacter des anciens joueurs que je connais, qui ont joué en Belgique et qui pourraient avoir des enfants en âge de jouer. Comme on le dit souvent : les chiens ne font pas des chats."

Et c’est un ancien Carolo qui a avancé le nom de Marshall Nelson. "À l’occasion d’un coup de fil avec Matt Walsh (ancien joueur du Spirou), il m’a dit qu’il avait un gars qui avait un passeport européen et qui n’était pas mauvais. Je me suis un peu renseigné et je suis tombé sur un joueur qui réalisait presque des triple-double en Australie. Même si ce n’était pas en D1, cela veut dire quelque chose."

Un joueur complet

Et justement, à propos du style de jeu de Marshall Nelson, il semble être plutôt complet. "Il est actif dans trois domaines importants que sont les points, les rebonds et les passes", continue le manager des Belgian Lions.

Il a terminé meilleur marqueur du championnat islandais lors de la saison 2020-2021 (16,5 points de moyenne) et malgré un retard à l’allumage (voir ci-dessous), Marshall Nelson semble motivé à l’idée de porter le maillot des Belgian Lions ce jeudi pour la première fois, face à la Finlande de Lauri Markkanen. "C’est un joueur avec une bonne mentalité qui s’est facilement intégré dans le groupe et qui est motivé. Pour preuve, il a payé lui-même son billet d’avion pour nous rejoindre. Je lui ai dit que je lui payerais celui du retour si jamais il n’était pas sélectionné", sourit Jacques Stas.

Pourra-t-on compter sur un nouveau meneur à l’avenir ? Éléments de réponse dès ce jeudi soir pour sa grande première avec les Lions.