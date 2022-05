Liège insuffisant offre le titre à Dender

Le score était nul et vierge à la pause, alors que Dender menait face à Dessel. D’Ostilio cédait sa place à Ronvaux.

Liège n’y était pas, ne montrait rien. Le stress? La fatigue? Knokke en profitait et mettait le 1-0. Le pire des scénarios.

On sentait de la nervosité chez les Liégeois. Englebert sortait… Ronvaux pour Mouchamps et le renvoyait directement au vestiaire puisqu’il refusait de le saluer et de comprendre ce choix tactique.

Chaque action liégeoise était contrée par une défense attentive. Debaty réalisait une sortie fautive et offrait le 2-0 à Knokke sur penalty. Prudhomme réduisait le score à 2-1 mais ça ne changeait rien.

Avec une telle copie, le Matricule 4 ne pouvait revendiquer la D1B. C’est donc Dender qui jouera en Pro League la saison prochaine.

Fiche technique:

Liège: Debaty; Van den Ackeveken, Bustin, Lambot, D’Ostilio (46e Ronvaux 63e Mouchamps), Rodes, Reuten, Bruggeman, Mouhli (74e Prudhomme), Lallemand, Perbet (70e Cavelier).

Knokke: Dhoest, Buysse, Vanraefelghem, Cassaert, Vervacque, Neyts, Bailly, Mariën (83e Van Walle), Vandewalle (76e Binst), Ackx (58e Van den Bossche) Atteri.

Arbitre: M. Mataj.

Avertissements: Bailly, Reuten, Vervacque, Debaty, Atteri.

Les buts: 51e Atteri (1-0), 86e Vanraefelghem (2-0), 88e Prudhomme (2-1).