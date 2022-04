Évolution du score: 10e: 9-21, 20e: 43-39 (34-18), 30e: 59-66 (16-27), 40e: 88-82 (29-16).

DISON-ANDRIMONT: Kpako 21, Petit C. 24, Petit M. 19, Gabriel 0, Alliance 8, Closset 8, Biermar 2, Beauve 0.

Les Disonais sont très bien rentrés dans cette partie (9-21) face à un adversaire moins bien loti. "Puis un des deux arbitres devient scandaleusement bizarre, il siffle tout le reste du match à contresens" , regrette Didier Franceschi. "Cette fois, ce n’est pas nous qui nous mettons en difficulté. Mais les joueurs ne parviennent plus à défendre car ils sont sifflés fautivement tout le reste du match."

En plantant un 34 à 18 dans le second acte, les Liégeois prenaient les commandes au repos. "On se relance dans le troisième pour mener à la demi-heure mais, à nouveau, on doit subir une parodie d’arbitrage" , regrette le T1 disonais dont l’équipe écope de 26 fautes pour seulement 11 à l’adversaire...

Royal Haut-Pré Ougrée 54 RBC Welkenraedt 78

Évolution du score: 10e: 20-13, 20e: 34-30 (14-17), 30e: 49-56 (15-26), 40e: 54-78 (5-22).

RBC WELKENRAEDT: Hofs 4, Mond 6, Finck 0, Herzet 6, Van Wissen 15, Leemans 22, Fyon 17, Delrez 6, Touette 2.

"Après avoir de nouveau mal débuté, on rentre au vestiaire avec seulement 4 points de retard malgré nos 17 pertes de balle" , constate Gino Fortuna, le coach welkenraedtois privé de Lejeune blessé. "En seconde mi-temps, j’aurai une équipe différente sur le terrain avec une autre mentalité et surtout plus de concentration. C’est là que la différence se fait pour, au final, repartir avec une victoire importante dans la lutte pour le maintien."

Esneux B 64 - R Spa BC B 83

Évolution du score: 10e: 24-16, 20e: 39-41 (15-25), 30e: 49-67 (10-26), 40e: 64-83 (15-16).

R SPA BC B: Beauve 3, Piron 4, Muller 22, Rossinfosse 9, Grandry 7, Mertens 13, Lamy 19, Fiawoo 6.

Privé de Hendrick malade et Mathieu à l’étranger, les Spadois se devaient néanmoins de ramener l’enjeu de leur déplacement chez la lanterne rouge. "On connaît un premier quart compliqué, Esneux est très précis alors que nous manquons d’intensité" , explique le coach Michel Pluys alors mené 24 à 16. "Par la suite, notre intensité défensive retrouvée nous redonnait confiance." De quoi aller chercher une 13evictoire qui permet d’accrocher la quatrième place!