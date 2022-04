Cartes jaunes: Rizzo, Thirion, Mazzara.

Buts: Binot (1-0, 3e), Colling (2-0, 22e), Binot (3-0, 28e), Boulton (4-0, 49e), Roex (5-0, 51e), Campo (6-0, 66e), Boulton (7-0, 81e), Colling sur pen. (8-0, 84e).

AUBEL: Beckers, Spits, Willem, Y. Charef, Roex (61e Smits), Campo (68e Wangermez), Ernst, Remacle, Colling, Binot (51e Pauporte), Boulton.

JEHAY: Fauchet, Thiry, Volont (67e Detine), Pizzinato, Mazzara, D. Boujjia (58e Destexhe), Thirion (46e Pacolet), Rizzo, Dols (46e Leroux), Crupi, B. Boujjia.

Après le revers concédé en déplacement à Fize trois jours plus tôt, les Aubelois, troisièmes du classement et en tête de la troisième tranche, voulaient vite se ressaisir avant les deux derbies très importants qui les attendent lors du week-end de Pâques.

Face à Jehay déjà condamné à la descente en P2, les Vert et Blanc entament le match pied au plancher. Après trois corners consécutifs dès la première minute de jeu, Thomas Binot, bien servi par Boulton, ouvre le score et c’est déjà 1-0 après trois minutes.

"J’avais demandé à mes joueurs de mettre nos jeunes adversaires sous pression dès l’entame de match, et les consignes ont été parfaitement respectées" commente le coach Aubelois Tony Niro.

Dominateurs dans le jeu, les locaux doublent la mise à la vingtième par l’inévitable Jean-Yves Colling, déjà de retour suite à sa commotion subie face à Beaufays sept jours plus tôt.

Magnifique coup-franc

Il n’y en a que pour Aubel lors de cette première période. Un splendide coup franc des 25 mètres de Thomas Binot (28e) termine sa course dans la lucarne du gardien Fauchet. Le score, logique, est de 3-0 à la mi-temps, mais le calvaire des Jehaytois ne fait que commencer…

La seconde période commence comme avait démarré la première, et il ne faut attendre que cinq petites minutes, avant que Boulton ne décroche une somptueuse frappe des 30 mètres pour le 4-0.

Le cauchemar continue pour les visiteurs, lorsque, dès la remise en jeu, le défenseur Roex inscrit un but à son tour, à la suite d’un cafouillage dans le rectangle.

"Je suis écœuré de voir comment mes joueurs ont laissé filer le match. Ils ont montré une très mauvaise image de Jehay et n’avaient pas le niveau de la P1 aujourd’hui" pestait Philippe Gustin, le T1 visiteur, au terme de la rencontre.

Après le 6-0 de Florian Campo, Boulton inscrira son deuxième but personnel, avant de se faire accrocher intelligemment dans le rectangle Jehaytois deux minutes plus tard. Imparable, le penalty de Colling scellera définitivement le score du match: 8-0.

"Mes joueurs ont fait le job aujourd’hui, ils ont fait preuve de rigueur durant les 90 minutes" analysait le coach d’Aubel Tony Niro. "Désormais, le sprint final est lancé, et nos quatre prochains rendez-vous face à Ster, Elsaute, l’UCE Liège et Malmedy, détermineront si nous pourrons participer au tour final ou non. J’espère que l’on pourra atteindre cet objectif, ne serait-ce que pour le comité du club qui fait un travail remarquable depuis plus de dix ans" conclut-il.