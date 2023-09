Joskin, un leader mondial qui garde les pieds sur terre: "On sait d'où on vient"

Mais voilà, Joskin, c’est l’histoire d’un entrepreneur agricole qui a grandi sans vraiment le vouloir. « Il a rapidement commencé à réparer ses machines, puis ses clients lui ont demandé d’intervenir sur les leurs », détaille Didier, le frère de Murielle. Quelques années plus tard, il s’est mis à importer des machines « qu’on ne trouvait pas encore en Belgique, comme des élévateurs à ballots ».

Au début, les activités de Victor Joskin se limitaient donc à vendre et réparer du matériel agricole, un peu comme plein d’autres entreprises. « Et en 1984, un de ses fournisseurs lui a mis le couteau sous la gorge en augmentant fortement ses prix. » Ne voulant pas impacter ses clients, il a décidé de faire appel à des sous-traitants pour fabriquer ses machines. « Mais il a assez rapidement commencé à le faire lui-même. »

La suite de l’histoire, on la connaît. Pour répondre à la demande sans cesse grandissante, l’entreprise n’a cessé d’engager. Elle a ouvert un site de production en Pologne et deux autres en France, notamment en rachetant la société Leboulch.

« Il faut prendre des décisions »

guillement « Mon papa a toujours eu une philosophie assez simple. Il disait que, pour avancer, il faut prendre des décisions. Et si on se trompe, on recommence. »

Mais au final, quelle a été la formule magique qui a permis à Joskin, une entreprise qui était au départ comme les autres, de devenir un leader mondial dans son domaine? Et bien, il semblerait qu’il n’y en ait pas vraiment. « Mon papa a toujours eu une philosophie assez simple. Il disait que, pour avancer, il faut prendre des décisions. Et si on se trompe, on recommence. » Mais avec du recul, « il a eu la chance de ne pas beaucoup se tromper ».

Et puis, « il a toujours été bien entouré, renchérit Murielle. Ma maman est arrivée très tôt dans l’entreprise. Il a aussi pu compter sur des ouvriers très compétents. »

Son frère approuve : « On doit clairement une partie de notre réussite à nos salariés, qui travaillent comme pour eux. Une partie de notre personnel est issue de familles d’agriculteurs du Pays de Herve. Ils gardent les pieds sur terre et sont ancrés dans la réalité. C’est également notre philosophie. »

Bref, chez Joskin, on n’en fait pas des tonnes, on sait d’où on vient, on réfléchit à ce qu’on fait et on fait bien son travail. Et visiblement, ça marche plutôt bien.

Fiers de nos entreprises: Joskin

Chez Joskin, on fait tout soi-même, pour ne pas faire n’importe quoi

Joskin, qui maîtrise quasiment toutes ses activités, emploie et donc, recrute, de très nombreux profils différents.

Chez Joskin, on fait très peu appel à des consultants, des sous-traitants et autres entreprises externes. On préfère faire un maximum en interne. « On gère notamment l’informatique, le marketing et le transport de nos machines, détaille Didier Joskin. Au niveau de la production, on fabrique nous-mêmes 85 % de nos pièces. » Une manière de travailler qui présente de nombreux avantages : « On maîtrise ainsi la qualité et les coûts de nos produits. Ça nous permet également de gagner en flexibilité. » Privilégier le «home-made» permet aussi d’améliorer le service client. « On a une meilleure connaissance globale du produit. » Autre exemple : « Grâce à notre concession régionale, on a aussi une bonne connaissance des tracteurs. Ce savoir est utile pour notre service recherche et développement, mais aide aussi nos spécialistes à identifier des problèmes qui ne viennent pas de nos machines, mais des tracteurs.»

Joskin wants you

Et une entreprise qui fait tout elle-même, elle emploie de très nombreux profils différents. Des ouvriers, des ingénieurs, des employés administratifs, des communicants, mais aussi des profils moins attendus comme des spécialistes SAP et des développeurs.

A priori, on pourrait se dire qu’une entreprise aussi connue que Joskin ne doit avoir aucun mal à recruter. Mais en fait, si. « Beaucoup de personnes ne savent pas qu’on emploie autant de profils différents. Et donc, elles ne pensent même pas à venir postuler chez nous », avance Murielle. « Ou alors, ils n’osent pas postuler parce qu’ils ne connaissent pas bien le monde agricole, renchérit Didier. Mais il est tout à fait possible de venir travailler chez Joskin sans être un fils ou une fille d’agriculteur.

Donc, si vous êtes chauffeur, développeur, employé administratif, technico-commercial, magasinier, usineur-fraiseur… N’hésitez pas à postuler, Joskin recrute.

L’entreprise Joskin expliquée en chiffres

1968 Victor Joskin a fondé son entreprise en 1968. Au départ, il était entrepreneur en travaux agricoles.

1984 En 1984, Joskin se lance dans la fabrication de tonnes à lisier.

60 Joskin exporte ses machines dans plus de 60 pays à travers le monde. Parmi eux, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Chine, l’Argentine ou encore le Canada.

120 000 Depuis sa création, Joskin a vendu plus de 120 000 machines.

600 Les machines Joskin sont vendues par plus de 600 concessionnaires à travers le monde.

128 En 2022, Joskin a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 128 millions d’euros.

5 Joskin possède cinq sites de production. L’entreprise en a deux en Belgique : le principal à Soumagne et un autre appelé Spawtech, dédié aux travaux de soudure, situé à Thimister-Clermont. En 1999, l’entreprise a ouvert un site à Trzcianka en Pologne. 375 personnes y travaillent. Les deux derniers sites de production de Joskin se situent en France, à Bourges, en région du Centre-Val de Loire et à La Vieille-Lyre, en Normandie.