Soumagne: il proposait de violer sa fillette avec un pédophile !

Le parquet a également demandé au tribunal de prononcer pour l’intéressé une interdiction d’être en contact avec des mineurs d’âge notamment dans le cadre d’une activité ou d’un emploi. En 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un signalement après avoir partagé des images pédopornographiques et avoir proposé sa fille en pâture pour la violer. Une perquisition a été directement réalisée. Les enquêteurs ont découvert l’indicible.

Un ami, un père et un mari parfait

Le trentenaire, d’apparence comme étant un ami, un père et un mari parfait, avait en réalité une face bien plus sombre. Alors qu’il ne semblait pas du tout intéressé par le sexe avec son épouse, il abusait de pornographie depuis une vingtaine d’années. Depuis environ six ans, selon ses propres aveux, il a commencé à consulter des images de zoophilie, de pédophilie, mais aussi de zoophilie pédophilique…

Il a tenu des centaines de conversations toutes plus abjectes les unes que les autres avec des pédophiles, mais aussi des jeunes filles. Mais surtout, il a proposé à un pédophile de violer sa fillette en sa compagnie, tout en lui demandant s’il connaissait un moyen d’endormir la victime ! Il a également précisé "qu’il en avait très envie et qu’il s’organiserait dès qu’il rentre."

Personne dans l’entourage de l’intéressé ne s’imaginait vivre et côtoyer un homme d’une telle perversité et atteint de telles déviances. "La pédophilie, c’est devenu une catégorie que je regardais comme toutes les autres, je savais que c’était mal", a déclaré le prévenu qui est sous surveillance électronique. "Sur le moment, ça m’excitait. Ma vie virtuelle et ma vraie vie, ce n’est pas la même chose. Ça s’est passé pendant les vacances. Quand je travaille, je n’ai pas de pensées déviantes. Mais quand je me repose, j’ai le temps de penser à des choses. Je suis comme un toxicomane qui veut sa dose de dopamine. Je ne sais pas ce qu’il se serait passé si je n’avais pas été arrêté. Tout reste dans la virtualité. Je ne suis jamais passé à l’acte."