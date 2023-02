Plan anti-inondations à Soumagne: deux nouveaux bassins d’orage verront le jour en 2023

“Lors de fortes précipitations, toutes les eaux de Herve arrivent dans La Magne et descendent vers Soumagne, explique le bourgmestre Benjamin Houet. Si on veut être plus efficient, la volonté est d’intervenir plus en amont, à la source”, et donc à Herve. C’est pourquoi la commune de Soumagne a décidé de collaborer avec la Ville de Herve dans le cadre de son plan anti-inondations. Des réunions sont organisées entre les deux communes “pour voir comment on peut agir ensemble pour contrer les inondations”, aujourd’hui, et à venir.

Photo des dernières inondations (juillet 2021) du village de Soumagne-Vallée ©D.R.

Une trentaine de projets

”Ce plan anti-inondations a vu le jour au début de la législature 2018-2024 suite aux inondations de juin 2018. Il a été développé et revu après les inondations de juin 2021”, explicite le bourgmestre. Il comprend en tout une trentaine de projets tels que la création de 6 nouveaux bassins d’orage, l’optimalisation de 2 bassins d’orage existants, la création de zones de rétention d’eau (par exemple fossés spécifiques,…), l’adaptation de l’égouttage, l’enrochement de certaines berges de ruisseaux, l’adaptation de certaines voiries (filets d’eau, bordures et égouttage supplémentaires), la rénovation de ponts et pertuis…

Des bassins d’orage naturels

Les bassins d’orage sont de type naturel, par l’aménagement d’un merlon de terre et la retenue des eaux en prairie, “afin que l’impact visuel soit minimisé. Cela permet également de maintenir des zones vertes et de favoriser la biodiversité. La perméabilité du sol permet également une absorption des eaux”, précise le mayeur.

Parmi les six nouveaux bassins d’orage, trois nouveaux bassins d’orage devraient être pris en charge par le privé. Les trois autres le seront par la commune et la Région wallonne.

Deux nouveaux bassins d’orage rue Célestin Demblon de 9 300 m3 et 1 500 m3 seront finalisés au printemps.

Trois permis d’urbanisme seront introduits en 2023 pour la construction de trois autres nouveaux bassins d’orage : sur le ruisseau Fonds Leroy, sur le ruisseau du Fond des Gottes, et sur le ruisseau du Trou du Bois.

Par ailleurs, “deux bassins d’orage seront optimalisés cette année”, ajoute Benjamin Houet. Ainsi, le bassin d’orage Voie de l’eau, passera de 13 000 m3 à 18 000 m3, soit une augmentation de 40 % de sa capacité. Le bassin d’orage rue Gustave Defnet (3 250 m3), sera également rénové.

Outre les projets à venir, “plusieurs mesures ont déjà été réalisées”, comme la rénovation de l’école de Soumagne-Vallée et la réalisation d’aménagements spécifiques anti-inondations, la rénovation du Centre culturel, et l’aménagement de certaines voiries.