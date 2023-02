Le rond-point de Soumagne bas pas avant 2024

Benjamin Houet espérait, en décembre 2021, pouvoir entamer ce dossier début 2023. Dans les faits, on se dirige plutôt vers début 2024…

"La Région wallonne a introduit le permis en 2022 mais nous n’avons toujours pas de retour. Lorsque nous l’aurons, nous devrons encore lancer le cahier des charges, les adjudications, etc. C’est un permis qui porte sur tout Soumagne vallée: la rue Pierre Curie, place Ferrer, le rond-point au carrefour… C’est un très gros projet, avec un permis qui est fort important. D’où, peut-être, le délai", pointe le bourgmestre de Soumagne, avouant que cela risque d’être juste pour entamer les travaux en 2023. L’idée, en revanche, serait de tout mettre en œuvre pour débuter au printemps 2024.

Les aménagements ne seront pas "superficiels", puisque l’entièreté de l’égouttage est prévue au programme (pris en charge par l’AIDE, l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration). Rien que pour le volet voiries, le budget estimé initialement est de 1,25 million d’euros. Et la durée du chantier serait de 18 mois hors intempéries et éventuels retards. "C’est vraiment un gros chantier avec l’égouttage de toutes les voiries, les deux places, le pont de la Magne (qui passe sous Soumagne, de l’église à la boucherie, et qui sera réfectionné)…"

Une passerelle pour accéder à l’école Saint-Joseph

La Commune ne reste cependant pas les bras croisés, puisqu’elle vient d’achever la modernisation du parking rue Saint-Fiacre (contre le cabinet vétérinaire, ou la banque pour les plus nostalgiques). "C’est un parking de 35 places qu’on vient de rénover et d’étendre (on vient également d’installer l’éclairage). Nous venons d’obtenir le permis pour le projet de passerelle entre ce parking et l’école, afin de permettre aux parents d’élèves, aux instituteurs mais également aux nombreux scouts de Soumagne d’avoir un accès direct entre la rue et l’école Saint-Joseph. Et la Commune compte exproprier une maison rue Pierre Curie cette année afin de pouvoir mieux utiliser le parking derrière l’école communale", précise encore Benjamin Houet.

Des aménagements nécessaires puisque les places de parking seront davantage marquées après ce chantier.