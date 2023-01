Un nouveau site technique à Tignée pour les Voyages Léonard (+ photos et vidéo)

Il faut dire que le site de Barchon devenait trop exigu. "Comme on a une partie transports public en plus avec les TEC, on a manqué de place sur le site de Barchon. C’est pour cela qu’on a voulu faire ce nouveau site à Tignée. Quand on a fait Barchon avec mon père, on avait 14 cars et c’était bien pour l’époque. Mais avec l’augmentation des véhicules, c’était une nécessité d’agrandir. Désormais, il y a 70 places de parking pour les autocars au lieu des 20 auparavant et où on devait toujours jouer comme à Tétris. De plus, on a voulu axer le bâtiment sur le plus vert et écologique qui soit. Donc on a un système de citernes avec récupération d’eau de pluie et de refiltration des eaux de lavage avec un recyclage à 75% de ces eaux. Il y a en tout deux fois 100 000 litres. C’est un gain également important pour nous. Car tous les jours, nos véhicules sont lavés entièrement."

Pour les clients, "rien ne change. Ce nouveau site de Tignée est juste un site logistique où il y a le tankage, le lavage et le stockage des véhicules. Il y a toujours l’agence de voyages à Barchon où ils peuvent faire leurs réservations. Quant aux cars, ils quittent Tignée pour aller charger les clients sur le site de Barchon, toujours au même endroit."