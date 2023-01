Le salon des vacances de retour, sur le nouveau site des Voyages Léonard

La France au centre

130 exposants venus d’Europe, des hôteliers, des sites touristiques des tour-opérateurs, des offices du tourisme,.., présenteront leur destination, de 10h à 18 h, au sein des nouvelles installations de la compagnie à Tignée (lire ci-dessous). Cette année, c’est la France qui sera mise à l’honneur. "Elle est particulièrement représentée dans le salon et appréciée des Belges." Une vingtaine de participants viendront également de Wallonie (visit wallonia.be). "On se positionne aussi sur les destinations proches et wallonnes puisque les voyages d’un jour ont particulièrement bien fonctionné ces derniers mois dans l’idée de voyager pas trop loin et pas trop cher", indique Benoit Charpentier.

Une vingtaine de conférences seront également données. "Nos guides ont la possibilité en 25 minutes de faire le tour d’une destination ou l’autre." Elles auront lieu dans le décor du nouveau car wash. Cette année, les visiteurs pourront en effet également découvrir le nouveau bâtiment logistique de Tignée, ainsi que le nouveau site internet et le nouveau système de fidélité.

Le car, toujours actuel

Le tour-opérateur également agence de voyage espère attirer une nouvelle fois autour des 8 000 visiteurs à cet événement qui lui sert de coup de sonde. "Le salon est un moment important, on sent vraiment l’intention du voyageur", glisse le responsable communication et marketing, plutôt confiant, "Les gens ont besoin de voyager et on l’avantage d’avoir un produit, avec des voyages en car principalement, qui permet de voyager pas trop loin, avec un mode de transport plutôt doux, à des prix relativement acceptable et dans une logique de partage. Cela rencontre beaucoup de considérations actuelles."