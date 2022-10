Un pressoir pour leur propre jus de pomme bio

Cela résulte de différents projets. "La genèse, c’est peut-être la journée de la pomme et puis le verger conservatoire". Il y a 12 ans, ils ont créé le verger conservatoire des variétés fruitières de la région de Herve, le long de ligne TGV à Soumagne, avec 200 tiges d’anciennes variétés fruitières typiques menacées. Ne sachant que faire de leurs récoltes et les pressoirs à leur disposition ne leur permettant pas de presser de petites quantités, ils ont décidé d’acquérir le leur. Leur volonté: être autonome et pouvoir récupérer leur propre jus. D’habitude, "si vous n’avez pas 300 ou 500 kg, vos pommes sont mélangées avec d’autres". Ce n’est pas le cas ici, ce qui fait la particularité avec ce pressoir à bande. "On a bénéficié de l’aide technique de René Lambert, de feue la siroperie Lambert de Blegny, et d’autres passionnés qui font partie des Amis de la Terre et qui sont d’anciens ingénieurs ou techniciens.".

Au départ, le pressoir se voulait mobile et ensuite les membres ont négocié la location d’un bâtiment proche du château de Wégimont, où il sera présenté ce dimanche.

Pour une question pratique, la presse n’est pas à la disposition de l’ensemble des visiteurs, uniquement des membres de l’ASBL. "l’idée n’est pas que de rendre un service, c’est aussi de permettre à des gens de se rencontrer, de passer du temps ensemble", précise le professeur de biologie.

Programme complet sur www.amisdelaterre.be