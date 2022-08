Lors de sa dernière séance, le conseil communal a voté à l’unanimité le cahier des charges relatif au marché public pour l’aménagement de différents chemins cyclables dans le cadre du Plan d’investissement Wallonie cyclable (PIWACY).

Au total, six chemins sur la commune vont être aménagés pour les rendre accessibles aux modes actifs et ainsi favoriser la mobilité douce sur le territoire.

Deux lots

Le marché des travaux est divisé en deux lots. Le premier concerne l’aménagement d’une bande en béton de 2 m sur les trois chemins suivants : Chemin Militaire (rue du Thier), Chemin Fawtay (rue Campagne), Chemin du Fawtay (rue des Pépinières). Le montant des travaux est estimé à 418 842,50 euros hors TVA, ou 506 799,43 euros TVA comprise.

Le second lot concerne la pose de revêtement hydrocarboné sur les trois chemins suivants : accès au ravel depuis la RN3 (2,5 m de large) ; accès au ravel depuis la rue Labouxhe (2,5 m de large) ; et la jonction entre la rue de l’Égalité et la rue des Prairies (2 m de large), pour un montant estimé à 132 478,03 euros hors TVA, ou 160 298,42 euros TVA comprise.

Le montant global des travaux d’aménagement s’élève à 667 097,84 euros, TVA comprise dont 432 318,40 euros de subsides.