La voie de Johnny ce samedi au Cerexhe Festival

Jean-Baptiste Guégan a foulé les scènes de Paris Bercy, du Cirque Royal de Bruxelles… et, ce samedi, il sera dans le village de Cerexhe pour "un moment exceptionnel lors de trois journées de concerts live et d’animations diverses pour tous les âges" . Car le Cerexhe Festival, ces vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet, c’est un événement à part entière, qui se doit d’être vécu (au moins) une fois dans sa vie. Ne serait-ce que pour l’expérience, le dépaysement.

Un festival démocratique le samedi, gratuit le dimanche

Ainsi, la fête débute dès ce vendredi avec Chilly Pom Pom Pee ("la fabuleuse et authentique histoire du rock racontée aux enfants", gratuit) de 14 à 16h, suivi de l’apéro villageois spécial anniversaire dès 19h. À 21h, Disco Party Show assurera l’ambiance (9 €).

Le samedi, le tournoi de pétanque s’étirera durant l’après-midi (11h30 à 19h, 9 €) avant le programme du Cerexhe Festival où l’on retrouvera The Last Row (20h), Jean-Baptiste Guégan (21h30) et un revival années 80-90 avec D-Fusion .

Le dimanche, après la messe gospel (10h30), ce sera le barbecue villageois (12h, 15/13 €) et la suite du festival: Arthmony (14h, indie folk), Country Sisters (15h30, country), Beef Jerky (17h30, country), Peas (19h15, Red Hot Chili Peppers cover) et The Detain (20h45, pop/reggae). Aux côtés des artistes, diverses animations sont prévues comme du football américain, des véhicules militaires, des châteaux gonflables, des jeux, etc. La journée se terminera avec un grand feu d’artifice à 22h15.

Les festivités de Cerexhe se poursuivront le lundi 18 (soirée Black Out) et le mardi 19 (cramignons, barbecue et bal de clôture par DJ Sergio).

En 35 éditions, le Cerexhe Festival a déjà pu attirer 510 groupes devant près de 72000 festivaliers.

Entrée à 25 € en prévente pour le samedi (30 € sur place). 5 € après 23h. Gratuit le dimanche.