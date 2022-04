Soumagne: il se masturbe dans un bois

Un endroit qu’elle fréquente quotidiennement, tout comme des cyclistes et d’autres marcheurs. Le bois est situé le long des rails de chemin de fer. Ce jour-là, cette jeune fille a aperçu un SUV rouge. Une présence qui l’a interpellée puisque l’endroit est interdit aux voitures par un panneau de signalisation. Alors qu’elle s’approchait du véhicule, elle a eu son attention attirée par un homme qui se tenait debout.

C’est alors qu’elle a remarqué que l’intéressé était en train de se masturber! Elle a eu l’impression que l’individu la suivait pendant quelques mètres avant qu’elle ne quitte le bois. Arrivée à son domicile, elle a prévenu son père de la mésaventure qu’elle venait de connaître. Ce dernier est revenu sur place avec sa fille pour faire des photos du véhicule du suspect. La voiture a été identifiée comme étant celle de Xavier. Entendu, ce dernier a admis qu’il se rendait parfois à l’endroit pour se masturber. Il a déclaré qu’il était originaire de la région et qu’il ne parvenait pas à trouver de l’intimité dans son domicile avec sa compagne et ses deux enfants. "Je me suis bien masturbé dans ce bois, mais je ne l’ai pas suivie", a indiqué le prévenu lors de la première audience devant le tribunal. "Je me suis rendu dans ce bois parce que c’est un endroit accessible. Je ne voulais pas être vu. Il y a des marcheurs et des personnes à vélo, mais il n’y a pas tant de monde que cela. Je ne me souviens pas avoir croisé quelqu’un."

L’expert n’a pas exclu une tendance exhibitionniste dans le chef de Xavier. "Il ressort à suffisance des éléments repris au dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin et de ses aveux, que les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage publique aux bonnes mœurs sont réunis en l’espèce" , estime le tribunal.

"C’est en effet délibérément et en connaissance de cause que le prévenu s’est masturbé, action attentatoire à la pudeur par excellence, en sachant que des personnes observées inévitablement. Les faits se déroulent en plein jour et sa voiture étant garée sur une voie empruntée par des piétons", termine la juge.