Les terrifiants dinosaures ont envahi le chapiteau Bouglione

Tous sont grandeur nature et robotisés pour un réalisme maximal et une immersion totale dans un décor unique et une atmosphère sonore inquiétante. " On a aussi voulu que cette visite soit pédagogique" à travers des panneaux didactiques multilingues présentant chacun d’entre eux (taille, poids, alimentation, géographie et autres) et d’autres bâches explicatives pour en savoir plus sur leur histoire et leur extinction. Sous le chapiteau, tous les yeux sont évidemment rivés sur la plus grande créature, le gigantesque Tyrannosaure mesurant 20 mètres de long.C’est par ailleurs la dernière chance en Belgique de pouvoir les approcher… Après Mons, Bruxelles, Wavre et maintenant Soumagne, Dinosauria Expo "s’en ira en Allemagne".

Solidarité Ukraine

Quant au cirque Bouglione (lire ci-dessous) , il continue sa tournée belge après deux ans d’absence Covid et ce, tout en solidarité. "Nous avons lancé un appel sur Facebook pour venir en aide aux Ukrainiens à notre échelle" , poursuit Alexandre Bouglione.Ce qui a permis d’engager deux Ukrainiennes, une chanteuse et une contorsionniste, déjà applaudies à Soumagne. "On attend aussi un couple très talentueux" d’acrobates travaillant au mât, un poteau en métal vertical. "Il présentera son numéro dans les différents spectacles à venir" à Namur, Rochefort, Andenne ou encore Bruxelles.