Après plusieurs années de rénovation, l’OM va en effet officiellement ouvrir ses portes au public ce mercredi 4 octobre. Le nouveau site culturel accueillera pour l’occasion plusieurs artistes dont Oootoko, Bori&Friends et Bernard Dobbeleer. L’ouverture des portes au public est programmée à 19 h 30.

Une soirée d’inauguration qui marque le lancement de la saison musicale de la salle de concert sérésienne nommée en deux lettres. Située à Seraing, à quelques minutes du centre-ville liégeois, cette salle entièrement rénovée et équipée d’une capacité de 1 700 personnes sera le nouveau lieu de diffusion incontournable des musiques actuelles (rock, pop, hip-hop, electro, jazz, world etc.) en Belgique. Des artistes de renommée internationale tels que Vitalic, Selah Sue ou encore Dub inc. sont d’ores et déjà programmés.

En raison de la future fréquentation des lieux et de ses alentours, le collège communal de la Ville de Seraing a décidé de prendre des mesures de circulation afin de préserver la sécurité de tous les usagers de la route.

Ainsi, la vitesse sera ainsi limitée :

- À 50 km/h sur une partie du quai Greiner, à savoir du rond-point “Legros démolition” jusqu’à la salle de l’OM ;

- À 50 km/h sur une partie du quai Louva, à savoir de l’OM jusqu’au feu rouge situé sous le pont d’Ougrée ;

- À 30 km/h aux abords de la salle de l’OM.

À noter également que les rues de la Gare ainsi que Gustave Trasenster seront praticables uniquement à sens unique. En effet, il ne sera plus possible d’emprunter la première depuis la rue Gustave Trasenster vers l’OM et la deuxième dans le sens esplanade de la Mairie vers la rue Gustave Trasenster.

De nouvelles mesures de circulation qui sont entrées en vigueur ce lundi 2 octobre.

En parallèle, la Ville de Seraing souligne qu’une présence policière sera présente pendant les premières manifestations organisées au sein de l’OM et ce, afin de s’assurer de leur bon déroulement.