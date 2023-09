Pour rappel, ce véhicule spécial, dont la gestion reviendra à l’ASBL Un toit pour la nuit, s’inscrit dans le projet du nouvel abri de jour de la rue Ferrer et a pour objectif de venir en aide aux plus démunis ; les personnes présentes dans le véhicule iront donc à la rencontre de personnes précarisées et en rupture de soins de santé.

Trois permanences seront dès lors mises en place à raison de quatre fois par semaine, du lundi au jeudi à partir de 10 heures, au sein de chaque quartier de l’entité :

- le lundi à Seraing-centre dans le parking de Solidaris ;

- le mardi à Jemeppe dans le parking de la maison de repos ;

- le mercredi à Ougrée dans le parking rue de la Corniche ;

- le jeudi à Seraing-haut dans le parking de la bibliothèque du Jardin Perdu.

Les services proposés seront gratuits et sans rendez-vous :

- une permanence sociale assurée par des travailleurs sociaux qui s’occuperont d’orienter les personnes rencontrées vers les services adéquats tout en les accompagnant dans les démarches administratives pour y accéder – ce type de permanence sera mené en partenariat avec l’épicerie sociale afin de déceler les besoins des bénéficiaires, leur attribuer un accès au service si besoin et le cas échéant leur distribuer des biens de première nécessité ;

- une consultation infirmière assurée par des infirmier(e)s indépendant(e)s qui s’occuperont de prodiguer des soins non-vitaux de première nécessité. De quoi leur permettre de mener des actions de sensibilisation, de dépistage et d’éducation à la santé ;

- une permanence sanitaire avec l’accès à une douche mobile et l’orientation vers des structures existantes en cas de problématique détectée par les accompagnants sociaux. Du matériel de prévention tel que des préservatifs ou des protections périodiques sera également distribué.

Ce projet à caractère social ne peut exister sans l’ensemble des partenaires volontaires tels que les médecins libéraux, les infirmiers indépendants ou encore les maisons médicales. A terme, les objectifs du médibus résident dans l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes en grande précarité, l’apport des soins de première nécessité, le conseil et l’orientation vers divers des structures adéquates, leur réintégration dans la société et dans des structures de soins.

Une évaluation annuelle

Chaque année, une évaluation avec les partenaires sera organisée afin de pouvoir réajuster les actions menées sur base de plusieurs indicateurs (nombre de bénéficiaires touchés, nombre de personnes affiliées à une mutuelle après le passage du médibus, nombre de personnes affiliées à une maison médicale ou disposant d’un médecin traitant après le passage du médibus).

Pour l’heure, la Ville de Seraing ne connaît pas encore la date de mise en circulation du médibus même si son inauguration officielle aura lieu le 9 octobre prochain. Toutefois, il est probable qu’il prenne la route dans le courant du mois d’octobre, dans la continuité de l’inauguration de l’abri de jour rue Ferrer.