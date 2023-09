Nouvelle enquête publique pour le bowling à la Bergerie

Après ce premier refus, une rencontre entre le demandeur (la S.A. DDPM et plus précisément Mehmet Deveci, déjà propriétaire du bowling Le Carré d’As à Liège) et les services urbanistiques de la Ville de Seraing a pu être organisée. Résultat : une nouvelle enquête publique débutera ce mercredi 6 septembre pour se clôturer le jeudi 21 septembre – le dossier peut être consulté durant cette période (jours ouvrables), sur rendez-vous, au service urbanisme de Seraing, place Kuborn 5, Cité administrative.

Quelles sont les modifications apportées ? Rien qui ne chamboule les plans initiaux doit-on comprendre puisque le refus ne concernait pas le fond du dossier mais plutôt des “détails” urbanistiques. Ainsi, outre une réponse apportée afin de coïncider avec les demandes en matière de sécurité, le nouveau permis intègre surtout une végétalisation plus conséquente de l’espace de parking. Rappelons que l’objectif est de transformer la surface commerciale actuelle en un vaste espace de divertissements, comprenant un espace de jeux au sous-sol et un bowling au rez-de-chaussée associé à une véranda de 130 m² à l’arrière.

Tant du côté des autorités que du porteur du projet, la volonté de faire aboutir ce projet semble évidente ; projet dont le budget est désormais estimé à plus de 3,3 millions d’euros.