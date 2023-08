Centre de loisirs à la Bergerie (Seraing) : une adaptation du projet déjà envisagée

Nous le précisions toutefois déjà, ce n’est pas sur le fond du projet que l’avis négatif semble avoir été remis mais bien sur certains aspects urbanistiques… Et le Fonctionnaire de proposer d’ailleurs des modifications comme une orientation différente pour la véranda, un parking moins minéral, des alignements de haies en bordure de voirie ou encore des zones de stationnement vélo...

De son côté, la Ville de Seraing a donc reçu le message… et puisque le projet a toujours été soutenu par les autorités locales, désireuses de redynamiser ce chancre à l’abandon, c’est vers une adaptation de l’ensemble qu’on se dirige.

On nous confirme en effet, à la Ville de Seraing, qu’une rencontre entre le demandeur et les services urbanistiques est déjà prévue, d’ici la fin du mois d’août. Objectif : adapter ce qui doit l’être dans la demande de permis afin de correspondre aux attentes émises. Et in fine obtenir le permis. Rappelons en effet que la bourgmestre Déborah Géradon n’a jamais caché l’intérêt de la Ville de Seraing pour cette reconversion qualifiée de “belle activité, pour les familles, permettant de redynamiser le quartier”… Un accord de principe a déjà été passé avec la Ville de Seraing.

D’ici fin d’année ?

Si les conditions sont rencontrées, on espère donc, du côté de Seraing un accord sur le permis d’ici quelques mois… pourquoi pas avant la fin de l’année 2023 ? “Pour une concrétisation du projet dès l’an prochain”, précise-t-on encore à Seraing.

Le projet dont il est ici question prévoit actuellement la création d’un centre sportif et de loisirs dans un espace de 3000 m² au total, comprenant vingt pistes de bowling, billard, laser game, jeux en réalité virtuelle ainsi qu’un parcours intérieur pour enfants de type “modules”. ” Il y aurait aussi une vingtaine de machines de jeux d’arcade”, précisait dans nos colonnes Mehmet Deveci, porteur du projet et déjà propriétaire du bowling Le Carré d’As à Liège. Au menu sérésien également : un espace brasserie restaurant avec terrasse, une salle de réception, le tout à côté du parking offrant déjà une centaine de places. Investissement consenti : 2,5 millions d’euros.