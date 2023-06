Seraing : Tétraplégique après s’être fait tirer dessus par un habitant de Jeneffe alors qu'il venait aider une dame

Le conducteur a déposé la jeune femme en plein milieu de la rue Marnix à Seraing, une rue connue pour abriter des bars de prostitution et ne pas être particulièrement accueillante pour une femme seule la nuit. La jeune femme se sentait en insécurité. Elle a appelé la police. C’est alors que Jonathan, qui était alors âgé de 34 ans, s’est approché d’elle pour lui venir en aide.

Cinq tirs !

Joachim est revenu sur place. Il transportait une arme chargée de cinq balles. Il a tiré à cinq reprises sur Jonathan ! Ce dernier a été grièvement blessé au cou et à la hanche. Une des balles est entrée dans la région fessière droite. Elle a fracturé l’os iliaque droit et le sacrum et a achevé sa course dans le muscle grand fessier gauche. L’autre balle est entrée dans le cou à gauche, elle a touché la carotide sans provoquer le saignement qui aurait pu être mortel, mais a fracturé la 5e vertèbre cervicale et a occasionné une lésion de la moelle épinière cervicale.

Les jours de la victime étaient en danger. Les secours sont intervenus et ont pris en charge Jonathan. Il a été opéré, mais gardera à vie de lourdes séquelles de cette agression particulièrement violente et gratuite puisqu’il est à présent tétraplégique avec une perte d’autonomie pratiquement totale. La vie de ce père de deux enfants a été totalement chamboulée. Il devrait intégrer un appartement adapté car il lui est impossible de vivre encore dans un logement classique.