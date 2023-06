Ecoterres ambitionne d’implanter et exploiter un centre de déchets minéraux à Seraing

Entreprise de travaux environnementaux créée en 1990, filiale du groupe DEME (Dredging Environmental&Marine Engineering) et de la SRIW, devenue Wallonie Entreprendre (Liège), Ecoterres s’inscrit dans l’économie durable et l’économie circulaire. La société est active dans le dragage (voies navigables) et curage d’entretien (bassins, étangs,…), la dépollution de sites et développement de friches, le traitement de terres, sédiments et autres déchets minéraux, ainsi que le transport fluvial de terres et déchets liquides et pâteux.